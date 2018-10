Disputa societaria movilizó a empleados de Supermax por sus fuentes laborales

Sorpresivamente, decenas de trabajadores de la conocida cadena local de supermercados se movilizaron por el microcentro hasta el edificio del Poder Judicial. Los empleados reclamaban la seguridad de sus puestos laborales en medio de una disputa societaria que haría peligrar la continuidad de la empresa.

Con pancartas y el característico uniforme rojo y blanco, los trabajadores de la conocida cadena de supermercados Supermax coparon la plaza céntrica Juan de Vera y marcharon hasta el edificio del Poder Judicial, en la esquina de 9 de Julio y San Juan. Allí solicitaron a la Justicia que atienda su situación en medio de una disputa judicial entre socios. La firma emplea a unas 720 personas.

La causa está radicada en el Juzgado Civil y Comercial Nº 9, cargo de la jueza Alejandra Antúnez. En el conflicto intervienen Carlos Irigoyen y Alberto Castro, quienes manifestaron diferentes posturas acerca de la continuidad de la empresa.

Castro, uno de los socios, explicó que desde junio de este año tuvo inconvenientes para ingresar a la empresa por orden judicial. Expresó que su posición es dar continuidad a la cadena para preservar las fuentes laborales. “Con mucho esfuerzo estamos tratando de normalizar la situación”, dijo ayer el empresario a Radio Sudamericana. Castro añadió que garantizará la continuidad de las fuentes laborales, en tanto no medie una orden judicial que le impida continuar como socio.

En principio, estaba prevista una asamblea ordinaria para el 6 de noviembre, y una extraordinaria para el 9 de noviembre. La preocupación de los trabajadores era que trascendió que en esta instancia se llamaría a la quiebra de la empresa, lo cual, aparentemente, decantaría en despidos masivos. Al menos ese era el temor que tenían los empleados.

“Aquí se ve cómo uno de los socios atenta contra la empresa. Estoy tratando de que la empresa salga adelante”, expresó ayer Castro, quien apuntó que al momento de ingresar a la empresa hubo deudas con proveedores que las habría solventado con cheques propios. Sin embargo, desde el Sindicato de Empleados de Comercio confirmaron ayer a El Litoral que dichas convocatorias a asambleas fueron consideradas nulas y que el Juzgado interviniente llamó a una mediación obligatoria a las partes.

El gremio como tal, no ha intervenido formalmente debido a que se trata, por el momento, de una disputa entre empleadores. “En los hechos los empleados están trabajando normalmente, no hubo ningún despido y están cobrando sus haberes en tiempo y forma”, informaron a este diario.

Sin embargo, siguen atentamente la situación, que por el momento transita por los carriles judiciales.