En el encuentro de educadores católicos, Stanovnik justificó el rechazo a la ideología de género

n Corrientes fue escenario del XVI Encuentro de Educadores Católicos, un evento pedagógico que gana convocatoria en cada edición, ya que se realizó ayer congregando a más de mil profesionales de la región, quienes participaron activamente de las conferencias centradas en el lema de “Llamados a educar en el amor”. Bajo ese gran tópico, en cada disertación se trataron temas de actualidad como ideología de género, educación sexual integral, y aspectos claves para las aulas.

El encuentro comenzó con una conferencia brindada por el arzobispo de Corrientes, monseñor Andrés Stanovnik, quien habló de la “Visión cristiana y perspectiva de género”. Marco en el cual, alentó al público a preservarse de la “ideología de género” entendida como un dogma cerrado.

Para empezar, el obispo manifestó las diferencias entre la ideología de género y perspectiva de género, diciendo: “No son lo mismo, sin embargo, están estrictamente ligados entre sí”. Para ejemplificar se basó en una noticia de un colegio de Córdoba, donde se quejaron de un manual que presentaba al varón como jefe de familia. “Esto es perspectiva de género. Hace rato que superamos este concepto, que nada tiene que ver con la condición sexual del varón porque la autoridad en la familia es compartida; eso es perspectiva de género. Sin embargo, la denuncia mencionada, puede estar vinculada y llevada a cabo desde una ideología de género”, enunció Stanovnik.

Dicho esto, a través de múltiples ejemplos, conceptos y versículos bíblicos justificó los motivos por los cuales la Iglesia católica está en contra de la ideología de género.

“La rechazamos porque la Iglesia rechaza todas las ideologías. Gracias a Dios, del siglo pasado salimos de al menos dos o tres corrientes. Por eso en estos siglos de historia, sabemos a lo que conducen. Es un pensamiento cerrado, que se vuelve agresivo, es decir no dialoga con nadie solo con sí mismo”, definió monseñor en primer término.

Límites

Ante el masivo público de docentes, el arzobispo advirtió del delgado límite entre la ideología y perspectiva de género diciendo: “Podemos estar de acuerdo con la perspectiva de género, porque es sencillamente un modo de comprender la realidad y la cultura. Sin embargo, es necesario advertir sobre el riesgo que implica utilizar esta perspectiva cuando se sustentan desde la ideología”.

A la hora de hablar de ideología de género, mencionó que está integrada por algunos dogmas cerrados, tales como el modo de entender la sexualidad, el proceso de destrucción de la persona, la sexualidad sin la apertura al don de los hijos (donde se menciona los anticonceptivos y el aborto), la práctica de la sexualidad sin matrimonio; y la producción de hijos sin relación (fertilidad asistida). Dichos temas, fueron contrapuestos con la visión cristiana.

Respecto al modo de entender la sexualidad, el prelado indicó que “es posible distinguirlo, sin separar el sexo biológico del papel sociocultural del sexo. Para dar un ejemplo cotidiano simple: el hecho de vestir a los niños de un color y a las niñas de otro, son meras modalidades culturales que cambian en las épocas y lugares. Es decir, no es la ropa lo que a la hace mujer, eso es así de simple, pero es uno de los dogmas de la ideología de género. Las mujeres van a la universidad, cuando antes no lo hacían; los varones cambian los pañales a los bebés. Ninguna de estas acciones altera su sexualidad. Esto es muy básico, nadie puede estar en contra de la igualdad de derechos de las mujeres y su autonomía. Pero justamente esto utiliza también la ideología de género”, detalló.

En esta línea, Stanovnik recalcó los principales puntos dogmáticos: “La ideología como dogma fundamental prescinde de Dios, lo deja en la parte privada, pero no debe tener ningún impacto en la vida pública. Los antecedentes de esta ideología se centran en la despersonalización absoluta. Como antecedente, el proceso de deconstrucción de la persona, inspirada en el individualismo; la práctica de la sexualidad sin la apertura al don de los hijos, la anticoncepción y el aborto, luego práctica de la sexualidad sin amor, más tarde y la producción de hijos sin relación”.

Por último, criticó la cultura unisex. “Se separó la sexualidad de la persona, ya no habría hombre ni mujer el sexo sería un dato anatómico. El cuerpo ya no hablaría de la persona, ni la complementariedad sexual. Cada cual podría elegir, y así se ha llegado a configurar una ideología, con lenguaje propio, y objetivos determinados de imponer a la sociedad una visión de la sexualidad que nace el presentido liberacionismo”.

Para cerrar con la idea explicó: “No tenemos problemas con el género, por eso no tenemos dificultades de hablar de las perspectivas, pero cuando eso se convierte en ideología, ahí la historia cambia”. Dicho esto criticó, el hecho de que las teorías se presentan como científicas. “Se puede decir que el núcleo de esta ideología que, no tiene ninguna base real, según la cual el ser humano nace sexualmente neutro. Cuando en realidad, sólo basta con mirar. Pero eso dice la teoría”.

Historia

Por otra parte, en más de una oportunidad, el arzobispo expresó que la Iglesia coincide con la idea de reconocer la igualdad de género a través de los relatos bíblicos de Génesis hasta cartas históricas del Papa Pablo VI y Juan Pablo II.

“Se ha instalado la idea de que la Iglesia es el mayor obstáculo para el pensamiento progresista. Sin embargo, tenemos el mensaje de Pablo VI, escrito hacia finales de la década del 60, en donde expresa el orgullo de las mujeres de haber hecho resplandecer su innata igualdad con los hombres”, destacó.

En esta línea, leyó una carta escrita por Juan Pablo II en 1996: “Te doy gracias, mujer trabajadora, que participas en todos los ámbitos de la vida social, económica, cultural, artística y política”.

En el cierre, con la información brindada, el obispo alentó a los docentes a centrar su enseñanza basada en el amor, saber presentar los valores para que sean apetecibles, delineó la importancia de los límites, y los instó a evitar el camino de la ideología.