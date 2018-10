Pocho Romero Feris: “El Presupuesto 2019 es incumplible”

El ex gobernador y senador de Corrientes, José Antonio Romero Feris, analizó para el diario porteño Perfil las problemáticas actuales del gobierno de Mauricio Macri y detalló la mirada del Partido Autonomista Nacional que preside de cara a las elecciones 2019. Aseguró que “el Presupuesto 2019 es incumplible”.

“Creo que el Gobierno actual subestimó la situación que estaba pasando. Se metió en un profundo endeudamiento que hizo que tuviera que ir al Fondo Monetario Internacional. Esto no es gratis, el fondo te presta pero tenés que devolver. Por otra parte, creo también que en el Presupuesto de este año se dijo que iba a haber una inflación del 15% y estamos más cerca de llegar al 45%. También decían que íbamos a tener un dólar que se terminó superando ampliamente. Y vamos a tener una recesión con inflación. Tenemos 4 millones de jubilados que ganan 8.600 pesos y un alto índice de pobreza, es una situación social muy complicada. El gasto público se quiso bajar, pero no se bajó como correspondía”, alertó el ex mandatario.

“Algunos creen que la política exterior se maneja por amistad, y se maneja por intereses. Hay una parte positiva de que se salió al mundo, pero no hemos logrado las inversiones que se prometieron. Acá hay algunos que creen que ni siquiera se equivocaron, todos los seres humanos cometemos errores. Ellos dicen que van a dialogar y no es cierto, nunca los encontrás, están ocupados. Por otro lado, la plata que entró es endeudamiento, no es trabajo, es plata para que no haya un default, no para crecer ni desarrollar”.

“Yo estoy enamorado del diálogo. Creo que aunque redujeron la cantidad de ministerios, los que antes eran ministros ahora son secretarios, el gasto público no se ha reducido lo suficiente. Acá hace falta un proyecto de país en serio, hay un profundo individualismo en el sector político”, sostuvo.