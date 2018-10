Prostitución, tortura y odio de género: los detalles de un caso de travesticidio

El cadáver que apareció en Rosario sobre la calle Mitre entre Gálvez y Virasoro, a tan sólo media cuadra del Centro de Justicia Penal de la ciudad santafesina, se encontraba en un estado grotesco. La brutalidad con que la víctima había sido asesinada era evidente: estaba recostada sobre un colchón, tenía su rostro golpeado, el cuello con señales de estrangulamiento no por una soga o por un tirante, sino por un pantalón. Tenía también las piernas quemadas. Llevaba un vestido a rayas rojas y negras. Un travesticidio.

El caso quedó en manos de la fiscal Georgina Pairola, especializada en homicidios dolosos. Se tomaron fotos, los efectivos de la Policía Científica comenzaron a levantar rastros. El misterio, por otra parte, también comenzaba. Nadie sabía quién era esta persona.

Los primeros datos relevados por los investigadores hacían suponer que la víctima era una mujer trans. Sin embargo, las declaraciones de integrantes de un colectivo Lgtbi que mantuvieron contacto con la víctima durante algún tiempo y el reconocimiento de familiares en el Instituto Médico Legal permitieron esclarecer su identidad.

Su nombre es L. D. A., de Rosario, de 40 años de edad; y de acuerdo con testimonios, ejercía desde hacía varios meses la prostitución en la zona en la que se encontró su cadáver. “Se prostituía porque no le quedaba otra para subsistir. Lo usaba como una forma de vida”, dijo a Infobae Jackeline Romero, integrante del colectivo Red Diversa Positiva Nacional, quien llegó a conocer a la víctima.

L. D. A. mantuvo hasta hace algunos meses una relación de pareja con otra integrante del colectivo, pero decidió alejarse. La víctima no se definía como trans. Según Romero, L. D. A. era “un chico gay” que se vestía de forma femenina.

Las quemaduras sólo en una parte del cuerpo -en vez de todo el resto, lo que indicaría un intento de quemar el cadáver- y la furiosa golpiza son signos claros: “Fue un crimen por odio porque se ve que hubo signos de tortura. Esto no fue un ataque pasional”, dijo la dirigente. El vínculo entre L. D. A. y su última compañera fue muy fuerte, detalló Romero, tanto que fue entre las primeras en visitar la fiscalía de Georgina Pairola para conocer detalles del caso. “Ella es la que está al frente viendo cómo avanza todo”, expresó.