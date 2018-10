Robinson busca el título ante Sportivo

Con un partido estelar se jugará hoy la última fecha del Torneo Preparación de Primera División Femenino.

En cancha de Libertad desde las 21 se enfrentarán Robinson y Sportivo Corrientes, con la posibilidad de la consagración de las Colchoneras. Para ello las dirigidas por Eduardo Osuna deberán ganar o empatar; en caso de una derrota, habrá un partido desempate frente al mismo rival. Robinson suma 34 puntos y las Albiverdes 31 unidades.

La grilla completa de partidos por la décimo quinta fecha es la siguiente:

Hoy

Cancha de Libertad

19.00 Libertad vs. Deportivo Popular. Arbitro: Adrián Sosa.

20.00 Deportivo Empedrado vs. Curupay B. Arbitro: Sandro Benítez.

21.00 Sportivo Corrientes vs. Robinson. Arbitro: Nicolás Soto.

Cancha de Lipton

19.00 Dr. Montaña A vs. Soberanía. Arbitro: Yanet Robledo.

20.00 Quilmes vs. Lipton. Arbitro: Leonardo Billanueva.