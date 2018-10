Sábado de combates por el NEA GP3 de Kick Boxing

Con el aval de la Federación Argentina de Kick Boxing se vivirá hoy una gran jornada de combates con tres exponentes correntinos en Hangar Paseo Nocturno en el playón del Club Boca Unidos ubicado en la costanera Sur. Luego del exitoso pesaje de ayer, llegó el día de las peleas por el NEA GP3 de Kick Boxing, que contempla los siguientes combates estelares a partir de las 20: Gonzalo “El Gringo” Molina (Corrientes) vs. Juan Manuel Galleguillo (Buenos Aires), Low Kick Semiprofesional; Gustavo “El Salvaje” Vergara (Corrientes) vs. Lucas “Minotauro” Jardo (Buenos Aires), Low Kick Profesional; Pedro “El Monje” Meza (Corrientes) vs. Alexis Bustamante (Mar del Plata), Full Contact Título Argentino Profesional.