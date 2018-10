Carrió a Macri: "O elige o cae"

Desde los inicios de Cambiemos, la diputada de la Coalición Cívica y miembro fundadora de la coalición de gobierno Elisa Carrió hizo valer su autoproclamada imagen de fiscal de la República. Le bajó el pulgar a varios e hizo subir las acciones de otros, de acuerdo con su siempre particular criterio. Lo nuevo en la escalada que se vivió este sábado es que hasta ahora Carrió siempre mantenía a salvo al presidente Mauricio Macri, hasta ayer.

En un evento en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste, en Corrientes, organizado para la presentación del libro El origen de Mariana Zuvic, Carrió disparó munición gruesa contra sus habituales enemigos y lanzó un ultimátum para el presidente.

"Este es un tiempo de bisagra histórica. Por eso, acompañar la lucha por la impunidad… Hoy se está jugando ya en Cambiemos. Tenía que pasar. Había doble juego. Siempre dije el presidente está entre la línea de Angelici y la línea Carrió. Y va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae", dijo Carrió.

Ante el auditorio, la líder de la Coalición Cívica explicó que Macri "o se va con Angelici o vamos a hacer el cambio en serio" porque "si es Angelici son los barrabravas, los contenedores, el arreglo con los jueces, los equipos de fútbol, Fútbol para Todos… Moyano. Y no vamos a estar ahí porque somos millones los argentinos que hemos padecido todas las crisis".

Sin embargo, Carrió advirtió que no piensa romper la coalición de gobierno: "Tampoco me voy a ir porque no voy a ser funcional a los que me quieren echar. Yo garantizo la gobernabilidad. Es cierto que el presidente me busca, es cierto que sólo tiene que dar una respuesta, yo ya no necesito hablar. El partido está jugado así".

Luego, "Lilita" explicó la "historia" de su decisión, que según su criterio se remonta a 1995: "Para eso se fundó un partido, para eso se hicieron las alianzas, para que haya república, para que haya libertad, para no haya corrupción. Y de ese camino no nos vamos por el atajo jamás, aunque nos quedemos con el 1% de nuevo. Porque finalmente la Argentina va a limpiarse".

Infobae