En el I Encuentro Feminista propusieron crear en red para ayudar a las más vulnerables

En Corrientes se realizó ayer el Primer Encuentro Feminista de la provincia, con la participación de más de 450 mujeres. Durante la mañana se realizaron talleres donde abordaron nueve temáticas de género, a la siesta presentaron las conclusiones y por la tarde marcharon hacia la plaza Vera, donde hubo una jornada cultural y se leyó un comunicado.

Las diferentes comisiones trabajaron sobre problemáticas regionales como ser el acceso a la salud y la justicia y, coincidieron en la necesidad de moverse en red para solidarizarse con las más vulnerables. Hubo participación del interior de esta provincia, pero también de Chaco y Misiones.

El encuentro se caracterizó por la amplia presencia de jóvenes, la mayoría de ellas universitarias, pero también estuvieron profesionales de diversas áreas que participaron de los talleres o coordinaron algunos de ellos. Se realizó en el campus Sargento Cabral, donde colocaron en el patio un pelotero para los hijos de las mujeres con hijos y también hubo pequeños puestos de comida.

“Los talleres transcurrieron con total normalidad, se abarcaron problemáticas que se presentan en Corrientes como la participación de las mujeres en organizaciones sociales y políticas, la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), disidencias sexuales, violencia de género, entre otras, que para nuestra consideración abarcan los principales inconvenientes que atraviesa la mujer. Las conclusiones fueron muy políticas y enriquecedoras”, comentó a El Litoral, Fabiana Villa del Colectivo de Mujeres Organizadas, quien además es militante del Partido Comunista.

Respecto a las conclusiones, agregó que “hubo mucha contención entre compañeras”. “Se habló de la necesidad de mayor participación en partidos políticos, de ocupar espacios en los gobiernos y de cómo desarrollar una política más horizontal y no verticalista como estila el machismo. En el taller de comunicación se habló del discurso hegemónico que invisibiliza a la mujer. También trataron las disidencias sexuales y cómo criminalizan a las militantes feministas”, relató Villa.

A la vez, trabajaron sobre las “estrategias para desenvolverse en esos ámbitos”. Por otra parte, “en el taller de acceso a la justicia se habló de las leyes con la que contamos y de armar redes para apoyar a las mujeres que padecen violencia de género”.

“En el taller de IVE se coincidió en que la lucha no termina con el rechazo al proyecto, que busca legalizar el aborto. Vamos a seguir luchando, ya que esto no termina acá. El aborto salió del clóset y vamos a seguir bregando por nuestros derechos en la calle que es el lugar donde los conseguimos, a nosotras no nos regalaron nada. No fue una derrota el rechazo a la ley, sino mas bien una victoria, porque ahora se habla del aborto y vamos sacando la careta a la sociedad hipócrita”, expresó la militante y una de las organizadoras del evento que “fue autogestionado”.

Por su parte, Soledad Ross, también del Colectivo de Mujeres, dijo a este diario que “nos dividimos en nueve talleres y hablamos de temas desde una perspectiva horizontal y en un ámbito de solidaridad”. “Las comisiones que más concurrencia tuvieron fueron las de IVE y violencia de género. Se habló en general del rol de la mujer en nuestra sociedad”, comentó.

“En el taller de IVE, estuvimos en la coordinación y se debatió sobre el feminismo. Hablamos de la desigualdad de género y cómo ayudarnos entre nosotras. La realidad de la que tratamos tiene que ver con una coyuntura nacional y provincial que se viene dando. Creíamos que toda la crítica al feminismo que se evidencia iba a reducir la participación, pero fue todo lo contrario y estamos orgullosas de la visibilización de nuestra lucha”, sostuvo Ross.

También estuvieron representantes de Socorristas en Red, un grupo de mujeres que acompaña la decisión de abortar. Hablaron con El Litoral sobre la ampliación de su red y cómo perjudicó la mayor visibilización de su trabajo sobre todo en el aspecto personal y laboral.