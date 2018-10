Bolsonaro arrasó en las urnas pero no le alcanzó: habrá balotaje en Brasil

Un verdadero sismo. Así podría resumirse la elección que realizó este domingo el polémico candidato del Partido Social Liberal, Jair Bolsonaro. Muy por encima de las proyecciones que habían hecho las principales encuestas, el ultraderechista, misógino y racista aspirante a la presidencia de Brasil obtuvo un contundente triunfo este domingo en las urnas.

Escrutado el 87,49 por ciento de los votos, Bolsonaro consigue el 47,35% mientras que bien atrás queda Fernando Hadad, con el 27,55%. No obstante, si bien la ventaja que consigue el ex capital del Ejército brasileño es abrumadora frente a su principal rival de la izquierda, no le alcanza para ganar en primera vuelta.

En Brasil, se necesita el 50% +1 para ser presidente. El balotaje entre el polémico candidato, que suscitó una movilización histórica la semana pasada por el movimiento de mujeres a causa de sus brutales dichos, quedó al borde de ser el próximo presidente del país vecino.

La segunda vuelta se disputará entre Bolsonaro y Hadad, delfín Lula, el 28 de octubre.