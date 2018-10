Existen muchos tipos de dolor de cabeza y cada uno de ellos requiere un tratamiento específico. Los expertos consideran fundamenta" evaluar con precisión las manifestaciones clínicas del paciente por medio de un correcto interrogatorio, examen físico y estudios complementarios.

Esto permitirá diagnosticar el tipo de cefalea que sufre cada paciente. Numerosos factores (detonantes) favorecen la aparición de estas cefaleas: algunos alimentos, el período menstrual en la mujer, trastornos del sueño, ciertos medicamentos, situaciones estresantes, entre otros.

“No es normal tener dolor de cabeza, no hay que considerarlo algo normal”, comenzó por destacar la doctora Viviana Rocchi (MN 63585), del consultorio de Cefaleas del Hospital Fernández. “Los dolores de cabeza pueden ser secundarios a alguna otra patología, como una sinusitis, etc. Pero en la gran mayoría de los casos, los neurólogos vemos las cefaleas primarias que son el 90% de los dolores de cabeza, que no son secundarios. La enfermedad es el dolor, y la migraña es una variedad”, apuntó la neuróloga.

Los neurólogos explican que este problema recurrente, que usualmente afecta a la población en el período de la vida más productivo, tiene mayor incidencia en las mujeres de entre 25 y 50 años de edad.

¿Síntomas previos a la jaqueca?

Algunas personas pueden percibir síntomas, según comentó a su turno la doctora María Fernanda Páez (MN 82.213). “Tienen síntomas previos, son visuales, luces de colores, o se achica el campo visual, o adormecimiento en los cuerpos. Se la llama migraña con aura”, explicó.

No subestimar cefaleas y no automedicarse

Las cefaleas no deben ser subestimadas ya que interfieren en las actividades diarias del individuo (vida social, familiar, recreativa, de pareja, laboral). Según estimaciones de especialistas en base a experiencias clínicas, alrededor de la mitad de los individuos que sufren cefaleas falta a su trabajo entre 1 y 5 días por mes, o bien disminuyen en forma importante su rendimiento laboral.

“Las migrañas incrementan el ausentismo laboral y al mismo tiempo los nervios de lo laboral terminan trayendo más dolor de cabeza, son instancias que obligan a estudiar de manera interdisciplinaria, se trabaja en equipo”, doctora Mirtha Amores (MN 54.051), Jefa del servicio de Neurología del Hospital Fernández.

La mayoría de la población no consulta al especialista en cefaleas o lo hace luego de un largo peregrinaje por distintos profesionales e intentando tratamientos incorrectos. La mayoría de los individuos que soportan migrañas se automedican con distintos tipos de fármacos para abortar las crisis de dolor sin advertir su peligrosidad.

“Hay que hacer hincapié en este punto. Hay pacientes que toman analgésicos casi todos los días. Esta es una forma de las cefaleas secundarios que son las cefaleas de rebote por abuso de analgésicos. Si alguna persona toma más de 4 analgésicos al mes, debe consultar a los médicos porque tenemos las herramientas para poder tratarlo”, añadió Rocchi.

El doctor Alejandro Boero (MN 68.280) sumó: “No hay que automedicarse, los medicamentos de venta libre son inapropiados. Para las migrañas hasta pueden resultar contraproducentes. Es mejor concurrir a un centro especializado para tener un tratamiento adecuado y disfrutar de una calidad de vida óptima”.

Es fundamental la consulta al especialista que es el neurólogo. Los expertos consultados siempre insisten en que actualmente no existe motivo alguno para resignarse a convivir con cefaleas; a partir de las investigaciones de las últimas décadas.

Otras acciones

Y siempre se puede recurrir a medidas no farmacológicas:

l actividad física

l adecuación de una buena dieta

l no saltearse las comidas

l regulación de las horas del sueño

l kinesiología

l luchar contra los factores de estres

l en algunos casos un apoyo psicoterapéutico