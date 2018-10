Corippo, el pequeño pueblo suizo que se convertirá en un hotel

Hay muchísimos hoteles carísimos y maravillosos en ciudades idílicas en las que uno puede alojarse en cualquier parte del mundo y en especial en Suiza, pero Corippo está a punto de distinguirse de ese universo. Este pequeño distrito quiere tener una nueva vida más allá de la continua despoblación que está sufriendo y ser un lugar para quedarse, aunque sea por unos días.

Corippo es el pueblo más pequeño de Suiza, está en el Valle de Verzasca en medio de un paraje montañoso y no le falta ningún detalle: una plaza central con una pequeña casa, un albergue y una iglesia, la de la Virgen del Carmelo, y un montón de casas típicas rústicas no habitadas. Tiene también su propio escudo de armas, un restaurante y un ayuntamiento formado por tres habitantes locales. No es mucho, pero siguen en funcionamiento.

Público y privado

El pueblo, testigo de más de 700 años de vida, pasó de los 315 habitantes de mediados del siglo XIX a los doce actuales, quienes, junto con la “Fundación Corippo 1975”, luchan por recuperar uno de los pueblo con más encanto de Suiza.

De la mano de Fabio Giacomazzi, arquitecto y presidente de la Fundación, Corippo quiere recuperar 30 de los 70 edificios del pueblo para reconvertirlos en hoteles y casas de vacaciones. Giacomazzi asegura que esta es una oportunidad para ofrecer al visitante la experiencia de vivir en un entorno rural único, en un pueblo que nunca ha cambiado significativamente desde el año 1800 hasta hoy.

La recepción se situará en el restaurante del pueblo, el vestíbulo será la plaza, las pequeñas calles funcionarán como pasillos y las casas serán las habitaciones del hotel.

La idea es que se dirija a personas de mediana edad y a parejas que tengan mucho tiempo libre e interés por la naturaleza y la cultura, pero también se buscará atraer a empresas y asociaciones que busquen un lugar muy tranquilo para hacer retiros o seminarios.

En el restaurante se servirán especialidades de Tesino, como la minestrone, la polenta y las carnes estofadas, así como quesos y embutidos. Una suerte de taberna local con cocina alpina y en la que también se servirá pasta con patatas y cebolla, muy extendida en la zona.

El avance del proyecto tiene también la idea de cultivar los terrenos cercanos y plantar centeno, con la idea de recuperar el molino y empezar a moler cereales para también rehabilitar el horno y hacer pan de manera artesanal.

La primera casa de campo, la Casa Arcotti de dos dormitorios, abrió sus puertas a finales de julio, mientras que para poder hacer una reserva en el hotel habrá que esperar hasta Semana Santa de 2020.