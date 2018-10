Descubrieron plantación de 15 ejemplares de marihuana en casco urbano de Saladas

Una persona fue detenida ayer en Saladas, luego de que se hallara en su casa una gran plantación de 15 ejemplares de marihuana de distintos tamaños.

Los vegetales de la especie Cannabis sativa estaban ocultos dentro de una empalizada donde había verduras y hortalizas de huertas.

Incluso, un espantapájaros custodiaba la entrada que da hacia la calle Coronel Leyes al 600, de la propiedad ubicada en el barrio Luz y Fuerza, en pleno casco urbano de la localidad.

Luego de varias semanas de investigación, efectivos policiales dieron con el domicilio en cuestión, que, a simple vista, parecía un hogar corriente, pero en su patio descubrieron una “huerta de marihuana”.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 10 de ayer y estuvo a cargo de los efectivos de la Dirección de Toxicomanía en conjunto con la Brigada de Investigación de la Comisaría Primera.

El vecindario observó con gran asombro el avance de patrulleros y decenas de policías que arribaban al lugar para concretar el allanamiento de un domicilio particular situado en cercanías del Hospital María Auxiliadora.

En la casa se encontraron con una significativa cantidad de plantas de marihuana aparentemente destinadas a narcomenudeo.

Por tal motivo se procedió a la demora de una persona mayor de edad que era el morador de la casa ubicada en el barrio Luz y Fuerza de esta localidad.

En este marco, enumeraron que los uniformados secuestraron plantas de marihuana, armas caseras, municiones y cigarrillos de fabricación casera que contenían picadura de Cannabis, además de otros elementos que fueron incautados y serán contejados para avanzar con la investigación.

Por el hecho hay una persona de sexo masculino detenida.

Según comentaron a FM La Cueva los efectivos que participaron del allanamiento descubrieron que la plantación estaba dentro de lo que a simple vista parecía una huerta con verduras y hortalizas para consumo particular.

Sin embargo, allí también había 15 plantas de marihuana que eran de distintos tamaños. Seis de ellas estaban dentro de macetas, en tanto, las 9 restantes ya habían sido plantadas en el suelo.

Los pesquisas no descartan que las plantas se utilizaban para narcomenudeo.

El allanamiento culminó con una persona mayor de edad detenida y puesta a disposición de la Justicia.