Fútbol, amistad y confraternidad

Un simple partido de fútbol en la Villa Olímpica sirvió para reflejar lo que impulsa el olimpismo con los Juegos de la Juventud, respeto, amistad y excelencia. Es que la “número 5” mueve pasiones en muchos países del mundo.

El deporte rompe todo tipos de barreras, aquellas que se levantan naturalmente por idiosincrasia, cultura, religión e idiomas, o las que son impulsadas por los hombres con claras intenciones nocivas de fragmentar a la sociedad.

Los organizadores del evento multideportivo diseñaron una zona de esparcimiento dentro de la misma Villa donde conviven 4012 atletas de 206 países. Allí se montó un campo de fútbol con arcos diminutos. Si se deja volar la imaginación, recuerda algún potrero del país, con un campo de juego irregular y palos marcados con una piedra o remera, dejando que el travesaño tenga una altura calculada a ojo.

Apareció la pelota y los jugadores se acercaron de diferentes lugares. A la hora de conformar los equipos no importó si eran conocidos, ni el color de piel, y mucho menos si podían entenderse al hablar. Lo único que se tuvo en cuenta, las ganas de jugar y divertirse, como lo hace cualquier chico en la Argentina.

Así, con la única diferencia de vestir la indumentaria oficial de cada delegación, jóvenes de Argentina, Jordania, Panamá, Guatemala y Bélgica, entre otros países, pasaron algunos minutos mostrando sus habilidades (algunos no tenían tantas) para del deporte más popular del mundo.

Otra vez surge la comparación. En el barrio sucede lo mismo. Están los amigos, los simples conocidos y quienes esperan la “invitación” para ingresar a los improvisados campos de juego.

El “picadito” terminó cuando un entrenador, a la distancia, le hizo señas inconfundibles a uno de los chicos. No era necesario escucharlo para saber que le dijo porque el lenguaje corporal fue evidente. Con un dedo pegándose la cabeza y apenas levantando el pie simulando pegarle a la pelota, manifestó algo así como: “pensá, podés lastimarte haciendo eso”. Muy concreto, todos lo entendieron.

El partido tuvo un abrupto final tal cual pasa en el potrero cuando después de una prolongada jornada llega una madre diciendo que es hora de volver a casa.

A ciencia cierta nadie sabe cuánto duró o cuál fue el resultado. Sin embargo, pese al pequeño llamado de atención hacia uno de los chicos, quedó reflejado que para el deporte no hay barreras ni ideologías ni religiones ni idiomas, sólo se necesitan ganas de jugar. Los jóvenes la tuvieron y disfrutaron del encuentro que, además no tuvo árbitro ni el tan criticado VAR, que en tiempos de cólera ya es mucho decir.