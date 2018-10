Jonatan Leyes hace su debut olímpico

Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

Buenos Aires

Enviado especial

Terminó la espera. Llegó el día. Jonathan Martín Leyes hará su presentación en los III Juegos Olímpicos de la Juventud. El joven correntino que dio sus primeros pasos deportivos hace tres años en los Juegos Nacionales Evita trajo hasta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires su ilusión de superación.

Leyes competirá en levantamiento de pesas en la categoría hasta 56 kilogramos de peso corporal. La actividad en esta disciplina está prevista que comience a las 20 en el Pabellón Europa del Parque Olímpico de la Juventud. La competencia se divide en dos modalidades, arranque y envión, donde el correntino de 17 años tiene como mejores registros 97 a 123 kilos, respectivamente.

Para la prueba están inscriptos seis atletas, todos nacidos durante el 2001, donde el favorito, de acuerdo a los antecedentes, es el vietnamita Son Dinh Ngo que en el total (envión+arranque) acumula 250 kilos.

El sueño olímpico de Leyes comenzó en el Panamericano de Palmira 2017 donde consiguió la medalla de Bronce y quedó cuarto en el ranking americano de la especialidad (total de 190). Después continuó su preparación y en el certamen nacional de San Jorge (Santa Fe) del presente año logró dos primeros puestos, tanto en sub 17 como en sub 20, siendo considerado el mejor atleta en la categoría menor.

El camino para los Juegos no fue sencillo. Junto con su familia, profesores de “Corrientes pesas”, amigos y la ayuda estatal dejó atrás algunos contratiempos (tardó en conseguir la indumentaria adecuada y cada vez se le hace más complicado contar con la alimentación y suplementación correspondiente). El impulso de su juventud y la intención de superación le permitieron disimular las falencias para llegar cargado de optimismo al mayor evento deportivo que tiene el planeta.

“Es algo emocionante. El objetivo fijado es abierto. Quiero llegar lo más alto posible y para ello pretendo mejorar mis marcas”, señaló Leyes antes de instalarse en la Villa Olímpica como integrante de la delegación argentina, que cuenta con 141 atletas.

Durante la previa, solamente se limitó a decir “estoy tranquilo”, mientras disfrutaba de la fiesta de bienvenida en la propia Villa Olímpica, ubicada en Villa Soldati. Su rostro lo refleja y Leyes vive a pleno un momento único e irrepetible.



Básquet

3 vs. 3

El básquetbol 3 vs. 3 vivirá hoy su primera jornada para los varones en la cancha que se instaló en Puerto Madero.

El primer juego de la Argentina, con el base de Regatas Corrientes Marco Giordano en el plantel, se realizará desde las 11 frente a Estonia por el Grupo C, mientras que Rusia será el rival desde las 13.