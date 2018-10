Oriana se enfrenta a El Cosmos en cancha de Hércules

En la jornada de cierre de la fecha 23 de la Asociación Correntina de Fútbol de Salón, el gallardo puntero de la primera división A, Complejo Oriana, jugará ante El Cosmos que se ubica en el puesto número 13.

Bañado Norte es el escolta del líder y querrá acercarse un poco más a la punta, aunque deberá ganarle a un necesitado Cruz Diablo, que quiere elevar su producción, ya que se ubica en el puesto 14 y tratará de no hacerle fácil el camino a su oponente.

Por el certamen de la B, el único líder es Deportivo Cichero, que le lleva cuatro unidades de ventaja a su escolta, Don Ocho. Cichero enfrentará a San Gerónimo, ubicado en el puesto 11.

Don Ocho, por su parte, se pondrá a prueba ante Boca Unidos, en el escalón 12 de la tabla de valores de la B.

En lo que respecta a la C, el líder absoluto, Libertad, que le lleva 6 puntos de ventaja a su más inmediato perseguidor, Olimpo, jugará ante Juniors, rival metido en el lote del fondo de la tabla.

El Santo está en el octavo puesto y viene subiendo peldaños, así que será un duro oponente para el escolta Olimpo.

Todos los partidos de hoy tendrán lugar en las instalaciones del Centro de Educación Física N° 1 y del Club Hércules.

Hoy

Centro de Educación Física N° 1

8:45 Lunes Culturales vs. Acero Puro (C).

10:00 Cofradía vs. Perú (C).

11:00 Aplanadora vs. Deportivo Sur (C).

12:00 Los Troncos vs. Hebraica (C).

13:00 Islas Malvinas vs. Nordeste (B).

14:00 Milenium vs. Barrio San Martín (B).

18:00 Real Unión vs. Fénix (A).

19:30 Comunicaciones vs. Nacional (A).

21:00 San Jorge vs. Dengue (A).

22:30 Boca Unidos vs. Don Ocho (B).

Club Hércules

8:45 Centauro vs. Submarino (C).

10:00 El Santo vs. Olimpo (C).

11:00 Juniors vs. Libertad (C).

12:00 Imperio vs. Barrio 17 (C).

13:00 Santa Teresita vs. Gafa (B).

14:00 Sportivo vs. El Decano (B).

15:00 Jaguares vs. San Benito (B).

17:00 San Gerónimo vs. Cichero (B).

18:00 Primos vs. Olimpia (A).

19:30 El Cosmos vs. Complejo Oriana (A).

21:00 Marmolería vs. Pingüinos (A).

22:30 Cruz Diablo vs. Bañado Norte (A).