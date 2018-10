Regatas va por la revancha frente a Estudiantes de Concordia

Después de una gira negativa por Mercedes y Concordia, Regatas Corrientes volverá al Parque Mitre donde recibirá este domingo al puntero del grupo “A” de la fase clasificatoria del torneo Súper 20 de la Asociación de Clubes (AdC), Estudiantes de Concordia, en su cuarto compromiso en el certamen.

El partido que se jugará desde las 21.30 en el estadio José Jorge Contte, será arbitrado por Juan José Fernández, Maximiliano Piedrabuena y Alberto Ponzo; mientras que el comisionado técnico será Luis Duarte.

El antecedente inmediato entre ambos equipos es el juego del miércoles en Concordia, en donde Estudiantes ganó por 72 a 65, en un encuentro en donde Regatas tuvo un mal cierre en ofensiva, con cuatro minutos sin convertir.

En el partido de referencia no fue de la partida el ala pivote de la Selección argentina, Javier Saiz, por una sobrecarga en el gemelo de la pierna izquierda; por lo que entrenó de manera diferenciada toda la semana para poder volver a estar disponible este domingo.

En tanto que como en la última gira, no será de la partida el juvenil Marco Giordano, afectado a la Selección Nacional 3×3 que representará al país en los Juegos Olímpicos de la Juventud, Buenos Aires 2018.

Recordemos que Regatas viene de una gira negativa, en donde cayó en Mercedes ante Comunicaciones por 78 a 72 y la mencionada derrota en Concordia ante Estudiantes; que el viernes comenzó su por el Noreste en Formosa, donde perdió su invicto ante La Unión por 82 a 76, en la prórroga.

Estudiantes lidera las posiciones del grupo “A” con tres triunfos y una caída, en tanto Regatas se encuentra en el lote de segundos con una victoria y dos derrotas, por lo que es vital el encuentro de hoy, para sumar y fortalecer juego y conceptos.

“Por ahí los jugadores no tienen bien asimilado el concepto de rotación, y eso no nos permitió mantener la regularidad la mayor cantidad de tiempo posible. En eso trabajamos, porque esa va a ser nuestra manera de jugar”, dijo Lucas Victoriano a manera de balance de los primeros partidos en el torneo.

Otra sede en Santiago

Además del estadio Ciudad de Quimsa, en la capital provincial, y el Vicente Rosales, de Olímpico, en La Banda, Santiago del Estero sumará este lunes un nuevo escenario, el Polideportivo Municipal de la ciudad de Termas de Río Hondo.

En dicho escenario se disputará mañana desde las 21 el encuentro que enfrentará a Quimsa y Libertad de Sunchales, por la sexta fecha del grupo B, del torneo Súper 20 de la Asociación de Clubes (AdC).