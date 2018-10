Taragüy se recuperó con un ajustado triunfo y quedó a tiro de las semifinales

Por la decimosexta fecha del certamen Regional NEA de rugby, ayer Taragüy venció como local a Sixty de Resistencia, por un apretado 25 a 24, y quedó a tiro de las semifinales.

El Cuervo protagonizó un arranque arrollador, presionó bien arriba para poner a defender a la visita. Gracias a un buen juego de manos a los 4 minutos concretó la apertura del marcador con Juan Martín Desimoni, que tras la conversión de Tomás Benítez Hardoy estampó el 7 a 0.

Pero el elenco resistenciano equilibró las acciones y lentamente se hizo dueño del juego: entonces a los 29 minutos pasó al frente 17 a 7, como consecuencia de tries de Luis Santillán y Atilio Lotero, además de dos conversiones y un penal de Julio Pineda.

Para el local descontó Benítez Hardoy a los 36 minutos para finalizar el primer tiempo 10 a 17 al frente la visita.

En la reanudación Taragüy salió decidido a revertir el marcador y con un try de Matías Chiama acortó (15 a 17). Ambos elencos ofrecieron pasajes de buen ritmo, con las defensas de los dos conjuntos jugando un papel decisivo.

El marcador se movió recién a los 18 minutos, cuando Guillermo Abeledo llegó al try a la salida de un scrum, y el local volvió a comandar por 20 a 17.

De allí hasta el cierre ambos equipos ofrecieron un espectáculo vibrante: Sixty con un “kick” salió del asedio y puso el juego en terreno del local, que cometió un error a la salida del “line out” y la pelota cayó en manos de Antonio Temperini, a metros del “ingoal” para el try; después llegó la conversión de Pineda y la visita se adelantó 24 a 20 a los 26 minutos. Pero Taragüy después de varios minutos en campo rival logró quebrar la resistencia de Sixty a los 33, cuando llegó el try de Martín Moncada y la ventaja decisiva de un punto 25 a 24.

La visita cerró el juego con uno menos por la amonestación a Alex Romero, pese a ello forzó al error a Taragüy, que concedió dos penales, y desde lejos fracasó Pineda para que el Cuervo celebre en un apretado final.

San Patricio visita Posadas

Se presentará hoy San Patricio (26), que visitará a Centro Cazadores (3), el único equipo que no ganó en la presente temporada. Para el Santo es una muy buena chance de sumar 5 puntos (triunfo con bonus) para alimentar sus posibilidades de ingresar a los cuartos de final del certamen Regional NEA.