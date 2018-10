Scaloni, sobre las bajas en la Selección: "La decisión fue no arriesgar a ninguno"

"No hay nada raro y para mí el tema está terminado". El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue contundente al hablar sobre las lesiones a última hora de Cristian Pavón y Franco Armani, al mismo tiempo que negó una posible conspiración en la previa de la gira por Arabia Saudita.

"El viaje es matador. Son 28 horas de vuelo para que lleguen una día antes del partido y sean evaluados. Con esto pierdo la posibilidad de convocar a otros jugadores. La decisión fue que no vinieran y creo que es la mejor", explicó Scaloni en rueda de prensa.

El DT remarcó que la idea es evitar imprevistos como los que sufrió con Ángel Correa y Lautaro Martínez en la convocatoria anterior, ya que ambos jugadores tuvieron que pegar la vuelta y perdieron días de recuperación. "La decisión desde que estamos acá fue no arriesgar a ninguno, sobre todo que fueron lesiones muy recientes y el riesgo es aún mayor. Confiamos plenamente en ellos, que quieren estar y eso es lo más importante”, deslizó.

“No tengo malestar como entrenador porque prefiero que vengan sanos. Si ellos mismos me transmiten que no están bien, no hay mucho más que agregar. Yo me involucré y hablé personalmente. No tengo ningún tipo de dudas. Es lógico que al estar la Copa Libertadores de por medio sea un punto más que la gente quiera discutir”, cerró.

TyC Sports