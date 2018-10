Armando Bocco advirtió que la nueva política monetaria provocará un “colapso en la economí

El economista y ex director del Banco Central (Bcra), Arnaldo Bocco, advirtió que la nueva política monetaria provocará “un colapso en la economía” y alertó sobre los “graves conflictos sociales” que podría provocar. “En el corto plazo la sociedad no va a estar paralizada frente a una economía en recesión, con más pobreza e indigencia, despidos y cierre de empresas y sin control sobre la fuga de capitales”, dijo Bocco en declaraciones a la agencia de noticias NA.

El ex director del Bcra señaló que la política monetaria impulsada por el Fondo Monetario Internacional (FMI) “de doble cero va a llevar al colapso de la economía y se demostrará que esa no es la solución”.

Según Bocco, el gobierno de Mauricio Macri está “presionando” a los gobernadores para que apoyen las decisiones de la coalición Cambiemos, con lo que se ingresa a un “terreno peligroso” porque el ajuste va a provocar un retroceso grande en las provincias”.

“Es inexplicable que los gobernadores tomen esa posición de apoyar el Presupuesto 2019 tal cual lo redactó la gestión Macri”, consideró Bocco al analizar el impacto que tendrá el ajuste fiscal mientras la política monetaria seca la plaza de pesos. Bocco sostuvo que el esquema con tasas de interés del 74% anual “genera un stock recesivo imparable”, el cual “pone en peligro a muchas empresas (principalmente pymes) y en riesgo miles de puesto de trabajo”.