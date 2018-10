Brutal crimen en La Plata: drogó al novio de su ex pareja y lo ahorcó

Conmoción en La Plata por el asesinato de un hombre de 49 años en el barrio de San Carlos. Ante el alerta, los efectivos policiales llegaron a la escena del crimen donde se encontraron con el cadáver que lograron identificar y con su pareja que denunció a su ex como culpable.

Un hombre fue detenido acusado de asesinar a la pareja de su ex mujer en una casa del barrio San Carlos, en La Plata. A punta de pistola, el agresor obligó a su víctima a drogarse, luego lo ahorcó con una soga y le puso una bolsa en su cabeza.

El episodio ocurrió el sábado en una casa ubicada en la calle 140 al 800. Según relató a la Policía la dueña de la vivienda, todo comenzó cuando su ex esposo se presentó con un arma de fuego al lugar y empezó a atacar a su pareja, un hombre de 49 años.

El agresor obligó a la pareja a consumir fármacos y alcohol. Luego, con unos guantes de látex y una soga ahorcó a la víctima, para luego colocarle una bolsa de nylon en la cabeza. Tras esto, se escapó.

Luego de realizada la denuncia, la Policía inició una búsqueda por la zona que permitió interceptar al sospechoso, a punto de huir en un auto.

En un allanamiento en la casa del detenido se secuestraron un par de guantes de látex de color negro y una escopeta calibre 22 recortada con municiones. La investigación fue caratulada como “homicidio y tenencia de arma de fuego”.