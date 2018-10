Cambá Cuá y Popular se adelantaron

Dos triunfos dejó la jornada inaugural del Cuadrangular de la Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol. Cambá Cuá derrotó a Lipton por 3 a 2 en un vibrante partido y Deportivo Popular se impuso sobre San Jorge por 2 a 1 en el juego que abrió la jornada dominical en cancha de Ferroviario.

En el partido de fondo el primer golpe lo dio el Azul a los 18 minutos de juego, cuando el árbitro Sergio Pérez pitó una falta sobre el delantero Daniel Gómez. El defensor Lucas Benítez, un experto de la pelota parada, clavó su disparo en el ángulo derecho del arco defendido por Cristian Gonzalez, quien se arrojó hacia ese lugar aunque no pudo desviar la pelota.

El Rojo reaccionó y cinco minutos después en un tiro de esquina que ganó Hugo Herrera, para bajar la pelota de cabeza, apareció el goleador Guillermo Barreto y desvió el curso del balón, ante un desconcertado Brian Ruiz Diaz, que no pudo evitar el gol del empate del cambacuacero.

En esos minutos calientes de golpe por golpe, a los 25, un habilidoso “Dany” Gomez sacó partido de su velocidad y astucia para poner arriba a Lipton, tras dejar en el camino a Gustavo Ojeda y Rodrigo Valdovinos y fusilar a González con un inapelable disparo.

Pero nuevamente Cambá Cuá se levantó del golpe y a los 39 minutos su capitán Fernando González estampó el 2 a 2 con un soberbio remate de tiro libre, colocado, abajo a la derecha del arquero Ruiz Díaz.

El palo por palo mermó durante los 45 minutos, aunque ambos equipos fueron a la búsqueda del triunfo.

Lo tuvo el elenco de Walter Zacarías cuando a los 16 minutos Ruiz Díaz le tapó un mano a mano a Barreto, o bien a los 21 en una clara ocasión para convertir, aunque el otro delantero Rojo, Adrián Acevedo, reventó el palo derecho de Lipton, con el guardametas ya vencido.

También Lipton dispuso de una inmejorable oportunidad para tomar nuevamente ventajas en el partido, pero a los 25 minutos el delantero Alexis Benítez desaprovechó la ocasión cuando ingresando al área su disparo cruzado se fue apenas desviado.

El envión final fue de Cambá Cuá y consiguió su premio en la coronación de una jugada de elaboración colectiva, con el equipo buscando los espacios para lastimar, y una pelota que quedó flotando en la puerta del área de Lipton, que nuevamente Fernando González, con un disparo de media distancia, supo aprovechar para estampar el 3 a 2 a los 46 minutos del segundo tiempo.

Previo a este cambiante duelo, hubo victoria para Deportivo Popular en el otro juego de ida del Cuadrangular, por 2 a 1 sobre San Jorge.

El ganador tomó una doble ventaja en el primer tiempo, gracias a un doblete goleador de su centrodelantero Enzo Ayala quien anotó de arranque a los 5 y 7 minutos de juego.

En la segunda parte un defensor con gol, como lo es Gerardo Gómez, dijo presente para marcar el descuento de San Jorge a los 38 minutos y tras recibir un pase del atacante Lucas Zabalich, de desequilibrante ingreso desde el banco de relevos.

Aunque a San Jorge no le alcanzó con su reacción, en una segunda mitad en la que sufrió la expulsión de su volante central Gustavo Crisosto.

Dos victorias dejaron los juegos de ida del Cuadrangular, muy ajustadas, que plantean un escenario abierto de cara a las revanchas que se avecinan.