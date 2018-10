Carrió aseguró que no romperá con Cambiemos

La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, salió ayer a bajarle el tono a la polémica con sus socios políticos del gobierno de Cambiemos tras las declaraciones que realizó aquí en Corrientes. Por las redes sociales aseguró que no romperá el acuerdo político con quienes ganaron las elecciones presidenciales de 2015 y las legislativas del año pasado.

“No se preocupen, no voy a romper Cambiemos”, escribió Carrió en su cuenta de Twitter, que tiene más de un millón de seguidores.

“Pero hay cosas en materia de Justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable”, añadió la legisladora en ese mismo mensaje en supuesta alusión a las críticas que le hizo la semana pasada al ministro de esa área, Germán Garavano.

Pero en el envío inmediatamente posterior, Carrió reafirmó el concepto, pero fue un poco más enigmática. “No rompo Cambiemos. La verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio”, escribió. Y para entender estas palabras, citó en el último mensaje de la misma secuencia una frase de Martin Luther King, el histórico defensor de los derechos de la gente de raza negra en los Estados Unidos.

“Nunca, nunca tengas miedo de hacer lo correcto. Especialmente si el bienestar de una persona o animal está en juego. Los castigos de la sociedad son pequeños en comparación con las heridas que infligimos a nuestra alma cuando miramos para otro lado”, dice la frase elegida por la diputada para transmitir su pensamiento luego de días agitados con sus socios de la coalición de Gobierno.

El sábado, incluso, durante la presentación del libro de una de sus principales colaboradoras, la diputada del Parlasur Mariana Zuvic, en la provincia de Corrientes, sobre los orígenes políticos de la familia Kirchner en Santa Cruz, Carrió dijo que el presidente Mauricio Macri “sabe que elige o cae”.

“Siempre dije ‘el Presidente está entre la línea de (Daniel) Angelici (el presidente de Boca Juniors) o la línea Carrió’. Ya va a tener que elegir, y tiene tiempo para elegir. Pero sabe que elige o cae”, expresó Carrió en su visita a Corrientes en un acto público cuyo video fue subido a sus cuentas en las redes sociales.