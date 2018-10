Jetter: “Vialidad se hará cargo de los peajes y vamos a tomar a todos los trabajadores”

La gerenta regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter, salió ayer a confirmar el adelanto del diario El Litoral y ratificó que desde diciembre Vialidad explotará los peajes del puente, Makallé (Chaco), Riachuelo, Santa Ana (Misiones). Garantizó la continuidad de los 300 puestos de trabajo y pidió “tranquilidad” a los empleados.

Sin embargo, desde el Sindicato Unico de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) salieron a responder y lanzaron críticas.

Sin posibilidad de prórroga en los contratos de adjudicación de los corredores viales, Vialidad Nacional se hará cargo desde diciembre de la explotación de los peajes del corredor vial número 6, que incluye los peajes de Makallé (Chaco), el puente (Chaco), Riachuelo (Corrientes) y Santa Ana (Misiones), hoy explotados por la empresa Caminos del Paraná.

Jetter explicó en declaraciones a Radio Dos que “en una reunión de directorio planteé que yo no puedo justificar mas la prórroga. Desde el 2016 estamos prorrogando a las concesionarias y dije que eso no podía continuar, pese a que me llevo bien con la gente que trabaja ahí. No encuentro legitimidad para continuar estas prórrogas y dije que había que hacer algo hasta que salga la segunda etapa de los contratos de adjudicación de Participación Público Privada que reemplazará a esta concesión”.

“Se incluiría en una sociedad nacional del Estado, creada oportunamente para administrar la autopista concesionada en su momento por Cristóbal López, cuya concesión se le retiró por incumplir en todo. Es un ente 100% estatal, pero autónomo y autárquico donde la gente no pasa a formar parte de Vialidad Nacional, sino que queda dentro de la empresa. Esa es la idea que a partir del 1 de diciembre se va a implementar acá”, agregó.

Por otro lado, intentó calmar a los trabajadores insistiendo con que “quiero llevar tranquilidad a toda la gente que trabaja en estos peajes, en todo lo que es la concesionaria vial. En principio, nosotros vamos a tomar a todos los trabajadores que están”, aseguró la gerenta regional de Vialidad Nacional, Ingrid Jetter.

El dato

Sergio Sánchez, titular del gremio disparó ayer por tuiter: “Parece que Ingrid Jetter olvidó cuando Iguacel quería cerrar Peaje Victoria y Ricachuelo y gracias a la lucha de Sutpa lo revertimos. Su postura de defensora de los laburantes es falsa. No usen políticamente a los trabajadores de Caminos del Paraná”.