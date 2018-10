San Patricio goleó en Posadas y alimenta su chance de clasificar

Contundente. San Patricio no perdonó en Posadas.

San Patricio logró una amplia victoria en Posadas. Ayer, en el cierre de la decimosexta fecha del Torneo Regional NEA, se impuso a Centro Cazadores 54-24 con bonus (5-0), resultado que alimenta sus posibilidades de clasificar a los cuartos de final del certamen.

El equipo posadeño trató de jugarle de igual a igual, pero cada vez que el equipo correntino consiguió desplegar el juego por las bandas lastimó el ingoal del Cazador ocho veces.

Durante la primera etapa, el desarrollo del partido mantuvo cierta paridad, sobre todo cuando a Centro le dio el físico. En ese periodo, San Patricio apoyó a través de los tries de Espínola, Rossich y Guerra, mientras que los dueños de casa, que corrieron siempre de atrás en el resultado, sumaron gracias a los ensayos de Federico Rodríguez y Sebastián Milogis. Con un 19 a 12 a favor de la visita se fueron al descanso, pero el try de Nathaniel Rodríguez al minuto de juego de la segunda etapa le dio esperanzas al equipo misionero al ponerse a sólo dos puntos. Pero con el correr de los minutos, el desgaste físico empezó a pasar factura a los jugadores locales, que se terminaron quedando sin sus valores importantes, y la visita pudo imponer su juego.

Los cinco tries de la segunda etapa, sumados a las conversiones de Midón, que estuvo infalible, le terminaron de dar una cómoda victoria a los correntinos ante un Centro que ya está descendido y que sufrió su decimocuarta derrota en igual cantidad de partidos.

Ganó Regatas

Regatas Resistencia saltó a la tercera posición del certamen, al vencer de local a Capri de Posadas 35 a 11 (5-0), en otro de los partidos que cerró la 16ta. fecha.