Suerte dispar para los atletas argentinos

Distinta suerte corrieron ayer los atletas que conforman la delegación argentina en la primera jornada de los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018" en sus sedes de Capital Federal y el Gran Buenos Aires.

En el básquet X 3 (tres jugadores, un sólo aro), el seleccionado argentino caballeros ganó los dos partidos que disputó en el primer día de competencia: vencieron a Estonia y Rusia con un rendimiento superlativo de Marcos Giordano. Quedaron punteros en el Grupo C y el jueves deben enfrentar a Mongolia y Estados Unidos por una plaza para acceder a Cuartos de Final.

En windsurf, la argentina Celina Saubidt Birkner concluyó octava en la primera carrera de la categoría Windsurf techno 293+ de mujeres, y 11va en la segunda competencia.

En hombres, por la misma categoría, Belisario Kopp finalizó 12° en su debut olímpico, también en la categoría Windsurf techno 293+. En la segunda carrera fue 12vo.

En cuanto a Gimnasia artística, el representante argentino Fernando Espíndola se presentó en la cita olímpica en la prueba caballo con arzones y se clasificó 29vo, con un total de 10.166 puntos.

En Patinaje en velocidad sobre ruedas, en la prueba combinada de 1.000 metros hombre, Nahuel Schelling se ubicó quinto con un tiempo de 1:30.259 en su serie clasificatoria y quedó sexto en la final cronometrando 1:34.739.

En tanto, en los 5.000 metros combinados, Schelling quedó cuarto.

En mujeres, Fernanda Illanes ocupó la séptima ubicación con un registro de 1:41.668 en la primera serie de los 1.000 metros combinados y no pudo acceder a la final.

En los 5.000 metros combinados, Illanes fue octava y no pudo acceder a las rondas definitorias.

Acerca del Remo, gran tarea de la remista María Sol Ordas al lograr el primer lugar en la primera ronda de la categoría Skiff Junior de mujeres, con un registro de 3:48.63.