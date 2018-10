Tras la embestida contra Macri, Carrió aclaró: “No voy a romper Cambiemos”

La diputada Elisa Carrió salió a bajarle un tono a la interna que había iniciado dentro de la alianza Cambiemos. A través de las redes sociales envió un mensaje en el que negó que vaya a romper el espacio de Gobierno que incluye a los radicales y al PRO. “No se preocupen, no voy a romper Cambiemos. Pero hay cosas en materia de justicia que tienen que cambiar. La impunidad no es negociable”, escribió en su cuenta de Twitter. Además, agregó: “No rompo Cambiemos. La verdad no es buena ni mala, pero no tiene remedio”.

El enojo de la diputada comenzó la semana pasada luego de las declaraciones del ministro de Justicia, Germán Garavano, que había puesto en duda las prisiones preventivas a las que consideró abusivas incluso en referencia a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner quien tiene un pedido de prisión preventiva, acumula seis procesamientos y no esta detenida porque cuenta con fueros parlamentarios.

A esos se sumó el desplazamiento de tres directivos de la Afip, por parte del director de la agencia Leandro Cuccioli. Los funcionarios tenían el respaldo de Carrió y según dijo la diputada le había pedido a Cuccioli “que los cuide”.

En ese marco, Carrió apuntó el sábado por primera vez contra el presidente Mauricio Macri. Dijo que perdió la confianza en el mandatario y amenazó: “Si esto no cambia, mi relación con Cambiemos será irreversible”. En un contacto con la prensa, Carrió aseguró que sabe que “un sector del Gobierno sostiene y opera para garantizarle la impunidad a Cristina Kirchner para que no le quiten los fueros y vaya presa. Y además, yo sé quiénes y cómo trabajaron desde el poder para que Carlos Menem termine absuelto por el caso Armas. Es un escándalo”, aseveró. La diputada marcó así un límite, el más firme de los que hasta ahora había hecho públicos sobre su vínculo con algunos de los hombres del Presidente: “No fundamos Cambiemos para que la República vuelva a sufrir la impunidad impulsada desde el poder. No. No contará conmigo para hacer esas cosas”, remarcó Carrió. Y agregó, algo enojada, pero también con alguna afinación que podría emparentarse con un lamento: “Le pido al Presidente que revea esta situación. Perdí la confianza. Mi decisión tomada. Si esto no cambia, a fin de año mi relación con Cambiemos se torna irreversible”. Esa “decisión”, dijo, deberá ser expresada por su partido, la Coalición Cívica. “Macri tiene dos meses para pensarlo”, remarcó.

Este novedoso y profundo conflicto no sólo se generó porque ella impulsará en el Congreso un pedido de juicio político contra el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien acusa de haber hablado en una radio para dejar asentado que está en contra de la detención de la senadora aforada Cristina Fernández en ese expediente que le quema a la política de forma transversal, y a parte del poder económico. Garavano le bajó la tensión a esa controversia con Carrió y explicó que sólo había hablado en general de lo malo que es para un país que “un ex presidente vaya preso”, y que además, expresó que estaba en contra de que posibles autores de delitos pasen el proceso de instrucción de sus causas en la cárcel bajo la figura de “prisión preventiva”. Carrió no le cree al ministro y lo quiere fuera del Gobierno. En la última reunión del Gabinete, el funcionario le ofreció la renuncia al Presidente, pero Macri la rechazó y lo respaldó en el cargo.

La respuesta de la Afip a los desplazamientos (ver aparte), los dichos de Garavano y lo que pasó con el senador Carlos Menem, convencieron a Carrió de que no eran hechos producto del azar: “Es la causalidad. Garavano obedece órdenes. Yo lo acusé de haber encubierto el juicio de la Amia. Son órdenes de la Jefatura de Gabinete”.