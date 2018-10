Valdés ya tiene un prepresupuesto, pero espera a la Nación y alista a su Gabinete

El gobernador Gustavo Valdés confirmó ayer que ya tiene un prepresupuesto para el próximo año. Pero aclaró que esperará a que Nación apruebe el suyo. Dijo, además, que en breve reunirá a todo su Gabinete para discutir juntos la proyección de gastos para 2019. “Antes de fin de año se discutirá el Presupuesto provincial”, aseguró.

El mandatario estuvo ayer en el programa televisivo Equipo de Noticias y aseguró que ya tiene listo un prepresupuesto para el próximo año.

Sin embargo, aclaró que esperarán a que Nación apruebe el Presupuesto 2019 para avanzar en definiciones locales. “En breve reuniremos a todos los ministros para discutir juntos los gastos para el próximo año. La idea es que antes de fin de año la Legislatura discuta el proyecto”, explicó.

Antes, Valdés estuvo en Bella Vista donde dejó oficialmente inaugurada la segunda edición de la Exposición Rural de Ganadería, Granja e Industria y Comercio.

“Venimos a reafirmar el compromiso con la producción de Bella Vista y de Corrientes, y a seguir acompañando al campo”.

A la vez, resaltó que ese apoyo a los pequeños y grandes productores tiene que ver con que el “campo ha sido sostén de la Argentina, sobre todo en tiempos difíciles, donde no tenía oportunidades” y consideró que “hoy tenemos un Gobierno nacional que ha comprendido esa situación y dictó una medida transitoria como es la de las retenciones, que es no deseada, pero a la vez absolutamente necesaria para poner de manifiesto la solidaridad y el hombro en el país en estos momentos complicados, porque sabemos que el Gobierno nacional va a seguir acompañándolos”.

El gobernador fue elocuente al señalar que “vamos a seguir invirtiendo y apostando a la producción y la industria” y en ese marco se mantiene la modalidad del “cero por ciento de carga impositiva a nivel provincial”, ya que es el “sector que más puestos de trabajo genera y que nos da competitividad en el tiempo”.

Valdés agregó que para respaldar la producción, la industria y el comercio, “vamos a seguir manteniendo este esquema impositivo, diferenciándonos de otras jurisdicciones en tiempos de crisis”.

“Nosotros no hemos subido los impuestos y en rentas se van a mantener los mismos porcentuales, vamos a mejorar la inversión y seguir trabajando arduamente”, aclaró.

También se dio tiempo para hablar de uno de los ejes de gestión que es la igualdad educativa y, en ese contexto, informó que “inicialmente nos habíamos fijado que en un lapso de cuatro años todas las escuelas rurales de la provincia tengan conectividad a Internet” y redobló la apuesta: “Cambiamos esas metas porque necesitamos hacerlo mucho más rápido”. Por ello comentó que, a través del Ministerio de Producción, se logrará que a fines del 2019 todas las escuelas del campo tengan conectividad a Internet, ya que es “una herramienta en donde está el 90 por ciento del conocimiento humano y eso es sinónimo de igualdad educativa”.