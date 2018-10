Buscan alianzas y los votos del centro

La distancia de 17 puntos que el ultraderechista Bolsonaro le lleva al izquierdista Haddad tiene que ampliarse para el primero o ser remontada para el segundo, si quieren hacerse con la presidencia, cuando vayan al balotaje el 28 de octubre. Para eso, ambos buscarán formar alianzas y superar las fuertes resistencias que cada uno inspira en amplios sectores sociales en Brasil.

Una persona tiene parte de la llave del éxito. Es el centroizquierdista Ciro Gomes, temperamental abogado y caudillo del nordeste, que podría tener, con sus 12,5% de votos, el empujón necesario acceder a la presidencial.

El resultado del domingo lo dejó a Gomes lejos del segundo turno, el 28 de octubre, consecuencia en parte, según analistas, de las pocas alianzas que logró trabar para lograr recursos y tiempo de propaganda televisiva gratuita. Pero ahora sus votos, que suman más que los del centroderechista Geraldo Alckmin, podrían cubrir una parte importante de la brecha de 17 puntos que separan a Bolsonaro (46,05%) de Haddad (29,25%). Y tener un impacto psicológico capaz de atraer otras adhesiones. Gomes, que fue ministro de Integración Nacional de Lula, dijo que discutiría con los líderes del PDT la posición para la segunda vuelta, pero adelantó un más que probable apoyo: “Haré lo que hice toda mi vida, que es luchar por la democracia y contra el fascismo”, declaró.

En tanto, los dos finalistas tienen tres semanas para seducir votos.

En una insólita rutina, Haddad, del Partido de los Trabajadores (PT), visitó este lunes por la mañana, como todos los lunes, al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la cárcel de Curitiba (sur), donde el líder histórico de la izquierda purga una pena de 12 años de cárcel por corrupción. Tras el anuncio de que finalmente disputaría la segunda vuelta, despejando el espectro de una victoria de Bolsonaro por nocaut, el candidato, que hizo toda la campaña bajo el eslogan “Haddad es Lula”, agradeció el “liderazgo” de su mentor.

Bolsonaro, ex capitán del Ejército, de 63 años, denunció “problemas” con las urnas electrónicas, que le habrían impedido evitar el balotaje. Denunció también los recursos financieros así como el apoyo de “una parte de los medios” de que dispondría el PT, aunque prometió trabajar para “unir a los brasileños”.

La preocupación de Bolsonaro puede parecer innecesaria, dado que matemáticamente no debería serle difícil obtener los puntos que le faltan para alcanzar la mayoría absoluta, sobre todo después de haber conseguido el apoyo de los poderosos sectores del agronegocio y de las iglesias evangélicas. Pero las encuestas del sábado los colocaban en virtual empate técnico en caso de balotaje, con tendencia a favor de Bolsonaro (45%-43% según el Ibope y 45%-41% según Datafolha).

Y es que el diputado Bolsonaro sigue siendo el político con mayor índice de rechazo (de 45% según Datafolha), ganado a lo largo de una carrera plagada de declaraciones misóginas, homófobas y racistas y su justificación de la tortura durante la dictadura (1964-1985).