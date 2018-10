El oficialismo buscará consenso para tratar la estatal de telecomunicaciones

Luego de la aprobación, con modificaciones, que otorgó el Senado al proyecto de creación de una empresa estatal de telecomunicaciones, el oficialismo buscará consenso en Diputados. No se descarta avanzar con su tratamiento sobre tablas.

“El tratamiento va a ser rápido. Si no es este, será el próximo miércoles de sesión”, anticipó el diputado de la UCR, Héctor López. El proyecto ya contaba con media sanción de Diputados. La Cámara alta aprobó la iniciativa la semana pasada, sin embargo, introdujo modificaciones en materia de contralor. Por ello, formalmente la iniciativa estará en condiciones de ser tratada el miércoles de la semana entrante.

Sin embargo, no se desestima la posibilidad de tratar el expediente mañana sobre tablas. “No está descartado. Primero vamos a conversar con todos los bloques, fundamentalmente con la oposición. Puede ser que la sancionemos sobre tablas el miércoles”, manifestó López a Radio Dos. El legislador, no obstante, informó que hoy estarán en Esquina, acompañando al gobernador Gustavo Valdés en la reunión de gabinete que se desarrollará en dicha localidad, como así, en una serie de actividades.

El miércoles retornarán los legisladores del oficialismo para participar de la sesión de Diputados, aclaró López. En ese marco, no se descarta avanzar en un acuerdo con la oposición para tratar la iniciativa. El legislador señaló la importancia del proyecto y dio como ejemplo que permitirá conectar 70 escuelas rurales.