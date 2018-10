Escuela Regional: directivos esperan que Educación se expida ante la queja de los tutores

Los directivos de la Escuela Regional habían elevado, ya la semana pasada, la queja de un grupo de tutores de la Primaria respecto a un supuesto “adoctrinamiento” por parte de una profesora de Inglés, en temáticas de Educación Sexual Integral (ESI) o cuestiones sociales y políticas, como el asesinato del niño Ismael Ramírez. El reclamo es para que la docente en cuestión no dicte más clases en un curso específico, y ahora la resolución del caso está en manos de las autoridades del Ministerio de Educación.

Algunos de los padres y las madres denunciantes fueron ayer al colegio para intentar hablar con los directivos sobre el tema, aunque no pudieron encontrarse. De igual forma, seguirán insistiendo para conocer novedades.

“Las autoridades están trabajando en el tema, a veces la ansiedad de los tutores lleva a querer solucionar todo de manera inmediata, pero en estos casos hay que esperar a que haya un dictamen”, dijo ayer a El Litoral la rectora Diana Godoy, y aclaró que “cuando el ministerio se exprese, vamos a informar a los padres, mientras tanto no tendremos alguna respuesta”.

Por otro lado, la directiva subrayó que la semana pasada se dictaron con normalidad los talleres de ESI previstos en el calendario escolar. “Las clases se dieron bajo el lineamiento del ministerio, de acuerdo al nivel educativo y a la edad de los chicos. Para eso fueron preparados los profesores”, indicó Godoy.