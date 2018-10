Gallardo tendrá al menos ocho bajas para enfrentar a Colón

Pensando en el próximo compromiso ante Colón, previo al arranque de la semifinal de la Copa Libertadores, donde enfrentará a Gremio, el entrenador Marcelo Gallardo dispondrá un River alternativo con ocho ausencias trascendentales.

Franco Armani (distensión en el recto anterior de la pierna derecha), Exequiel Palacios (desgarro de grado dos en el aductor de la pierna izquierda), Gonzalo Martínez (lesión grado uno en el bíceps femoral izquierdo) y Enzo Pérez (lesión muscular) no estarán presentes debido a sus respectivos pasos por la enfermería de cara a la novena fecha de la Superliga.

Por su parte, el colombiano Juan Fernando Quintero y el uruguayo Camilo Mayada fueron convocados a sus respectivas selecciones por la fecha Fifa de octubre y llegarán al país sobre la hora.

A la lista se suman Jonatan Maidana y Leonardo Ponzio, que habitualmente son reservados cuando se vienen partidos por Copa, más teniendo en cuenta el desgaste que implica el viaje a Santa Fe.

“Son respetuosos”

El arquero de River, Franco Armani, aseguró que los hinchas de Boca le piden autógrafos por la calle. Además, manifestó que volvió a ver la polémica jugada de Javier Pinola frente a Independiente por los cuartos de final de la Libertadores y consideró que no fue penal.

“Me han pedido fotos los hinchas de Boca y siempre siendo muy respetuosos”, confesó Armani en diálogo con el diario español Marca. Pese a defender el arco de River, y de la reciente victoria del “Millonario” en la Bombonera, el arquero aseguró que lo trata muy bien la parcialidad rival.

Por otro lado, aseguró que la polémica acción de Pinola por la Libertadores no fue penal: “Volví a ver las jugadas cuestionadas y no creo que haya sido penal lo de Pinola. Mientras que el choque con Meza yo vengo en carrera también, al igual de Maxi. Por ahí no lo vi a Meza, me enfoqué en ir a buscar la pelota, y traté de cubrirme porque yo también pude haber recibido un golpe”.