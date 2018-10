Lionel Scaloni desactivó la polémica por los lesionados

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, consideró que era “inútil” hacer viajar a los jugadores de River y de Boca que estaban lesionados, debido a la cantidad de horas que obligaba el traslado hasta Arabia Saudita, para la gira de amistosos contra Irak y Brasil.

“Era inútil traer a jugadores lesionados. Hablé con los médicos de River y Boca. Además, es un viaje largo y los equipos están jugando Copas. Pero acá no arriesgamos, pasó lo mismo hace un mes con Angelito Correa y Lautaro Martínez en Estados Unidos”, explicó Scaloni.

“Pity y Exequiel ya lo sabíamos, sufrieron las lesiones y no se alcanzaron a recuperar. Franco sufrió un dolor en el recto, hablamos con él, quería venir pero el viaje es matador, de 28 horas, y perdíamos la chance de convocar a otro arquero“, dijo sobre Martínez, Palacios y Armani, los citados de River.

Y sobre Pavón, delantero de Boca, agregó: “Sobre Cristian pasó lo mismo. El doctor habló con su par de Boca y con el jugador, que notaba que le dolía el isquio”.

En conferencia de prensa, Scaloni descartó en este contexto haber pensado en convocar a algún integrante de la generación anterior porque “la idea es que jueguen chicos”.

“No, no lo pensamos porque el viaje es muy largo y seguimos con la idea de que jueguen chicos y vamos adelante con ellos. Esperamos que hagamos un papel importantísimo. Creemos que para esta etapa es importante esto y no el resultado, más adelante será diferente cuando se jueguen cosas”, sostuvo.

Scaloni charló antes de celebrar el primer entrenamiento oficial en Ryad, en las instalaciones del Al Hilal, donde ya cuenta con Paulo Dybala que tuvo un retraso por un problema de visado.

Argentina enfrentará a Irak el próximo jueves y a Brasil el martes, ambos encuentros a las 14:45 (hora argentina) y con televisación en vivo por TyC Sports.