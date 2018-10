Por abusos de sus padres, otorgaron la tutela de dos niñas a su abuela materna

El Juzgado de Menores N° 1, a cargo de Rosa de las Mercedes Esquivel Iglesia, otorgó la tutela dativa de dos hermanas menores de edad a favor de sus abuelos maternos. Las nenas habían sufrido abusos sexuales por parte del padrastro y la madre consumía sustancias tóxicas.

La doctora Esquivel Iglesia otorgó la tutela dativa de dos nenas de 7 y 12 años a los abuelos por parte de la madre, tras “intentar de forma infructuosa durante dos años” que la madre “abandonara el consumo de sustancias tóxicas y se revinculara afectivamente con ambas”.

Según consignaron desde el Poder Judicial, “además de constatar la conducta abandónica y de no atender las necesidades emocionales y materiales de las hijas, las nenas fueron abusadas y maltratadas por la pareja de la madre, que no vivía en esa casa”.

“Ante casos de esta gravedad, el magistrado puede otorgar la guarda a un pariente por un plazo de un año, prorrogable por razones fundadas por otro período igual. Vencido el plazo, la ley establece que el juez debe resolver la situación del niño, niña o adolescente”, explicaron desde la Justicia. “La mujer, en base a las constancias, no demostró compromiso y voluntad para vincularse con sus hijas, y no certificó que hubiera realizado tratamiento psicoterapéutico”, agregaron.

Sin poder revertir la situación y acreditando que las niñas se encontraban cuidadas, saludables y contenidas por sus abuelos, es que la doctora Iglesia indicó: “Lo más conveniente para asegurar el desarrollo integral era otorgar en el caso puntual la tutela dativa de las niñas a sus abuelos maternos”.

En este sentido, la medida fue comunicada al Consejo Provincial de Niñez, Adolescencia y Familia (Copnaf), que deberá continuar trabajando en la adopción de medidas de Protección Integral, y en el fortalecimiento familiar, “fundamentalmente arbitrar los medios necesarios para lograr que la progenitora inicie tratamiento psicoterapéutico y psicoeducativo”.