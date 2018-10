Roban a un importador 170 mil dólares, 400 mil pesos y unos cien relojes

El dueño de un depósito mayorista de relojes en Rosario denunció un grave robo ocurrido durante la madrugada en pleno macrocentro de la ciudad, donde la policía intervino a partir del aviso del comerciante y advirtió que la puerta de ingreso no había sido forzada.

Agentes de las fuerzas provinciales fueron los primeros en llegar luego del hecho ocurrido alrededor de las 00.30 en Suipacha al 700. Allí el propietario contó que los ladrones habían abierto una de las dos cajas fuertes y que se habían llevado un botín millonario después de romper el panel de control de la alarma.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el grupo de personas se alzó con una importantísima suma de dinero destinada a pagos, la cual estaba escondida dentro de una mochila. Desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron horas más tarde que la banda se llevó 170 mil dólares y 400 mil pesos, cheques y unos cien relojes.

El caso inicialmente quedó en manos de la unidad de Flagrancia y la fiscal Mariela Oliva dispuso entre otras medidas que se realizaran pericias fotográficas junto con el relevamiento de cámaras de seguridad en la zona cercana a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). No obstante, en primera instancia no había pistas respecto de la identidad de los delincuentes.

Pasadas las primeras horas el caso fue reasignado a la unidad de Investigación y Juicio. De esta manera, la pesquisa seguirá a cargo de la fiscal Juliana González para confirmar la mecánica descrita a partir de la primera entrevista al dueño del depósito y los indicios hallados en el local.