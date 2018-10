Violaron y mataron a una periodista

Una periodista búlgara que informó sobre una investigación sobre una supuesta corrupción relacionada con fondos de la Unión Europea fue violada y asesinada en la ciudad Ruse, en Danubio. Los fiscales en el país balcánico dijeron que el cadáver de Viktoria Marinova, de 30 años, fue hallado en un parque en Ruse el sábado. La reportera fue identificada por sus iniciales.

“Se trata de una violación y asesinato”, dijo el ministro del Interior Mladen Marinov a los reporteros. El funcionario dijo que no había evidencia que sugiriera que el asesinato estaba relacionado con el trabajo de Marinova y que no había información de que hubiera sido amenazada.

El primer ministro búlgaro, Boyko Borissov, dijo a los periodistas: “Estoy convencido de que es cuestión de tiempo antes de que se revele el asesinato. Los mejores criminólogos fueron enviados a Ruse, no los presionemos. Se ha obtenido una gran cantidad de ADN”.

"Su muerte fue causada por golpes en la cabeza y asfixia, y faltaban su teléfono móvil, las llaves de su auto, los anteojos y algo de su ropa", dijo el fiscal regional de Ruse, Georgy Georgiev.

Marinova, que fue miembro de TVN, uno de los canales de televisión más populares del noreste de Bulgaria, es la tercera periodista asesinada en la Unión Europea en un año.