Buscan otro juez para Pochetti: insinuaron que fue favorecida

La Cámara Federal porteña apartó ayer al juez Luis Rodriguez de la investigación por lavado de dinero contra la viuda del ex secretario de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández, Daniel Muñoz y ordenó volver a analizar si su esposa debe quedar presa en esta investigación.

El Tribunal de Apelaciones declaró nulas las eximiciones de prisión que Rodríguez había concedido en la causa a Carolina Pochetti y otros acusados de haber actuado como testaferros o en el entramado que permitió sacar del país más de 70 millones de dólares, según la resolución a la que accedió Télam.

Los camaristas Martin Irurzun y Leopoldo Bruglia ordenaron que el caso vaya a sorteo y que el magistrado que quede designado vuelva a resolver estos planteos, para definir si todos deben, o no, quedar detenidos.

Pochetti ya está detenida por otra causa, la de los cuadernos de la corrupción del kirchnerismo, al igual que otro acusado Sergio Todisco, mientras que su ex esposa Elizabeth Ortiz Muñicoy se convirtió en arrepentida y fue excarcelada.

Todos son investigados además junto con otro acusado también preso en la causa de los cuadernos, Carlos Cortez, por la presunta participación en una organización conformada para lavar dinero proveniente de la corrupción que se presume obtuvo de manera ilícita Muñoz como secretario de Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

El juez Rodriguez había rechazado pedidos de detención hechos por el fiscal del caso, Carlos Stornelli, fijó fianzas de diez millones de pesos y ordenó citaciones a declaración indagatoria.

Pero un día después de la firma de esta resolución, su par Bonadio detuvo a todos en la causa por los cuadernos del ex chofer Oscar Centeno.

Stornelli apeló lo resuelto por Rodriguez y ahora la Cámara apartó al juez del caso.

Para los camaristas lo hecho por Rodríguez “no se trató de un acto válido” y por eso se impuso la “nulidad”.

Además se lo apartó de la investigación ante la seguidilla de “especiales razones que antes y ahora han llevado a privar de efectos a las resoluciones adoptadas”por el juez en la causa.

La Cámara recordó que según la investigación el dinero sacado de manera ilegal del país por la viuda de Muñoz y sus consortes de causa fue transferido a Honk Kong, México y Estados Unidos.