Colectivos: reunión clave en Nación para determinar el costo del boleto

Ante la posibilidad de que se apruebe el Presupuesto 2019, que contempla una asistencia de 5 millones de pesos en materia de transporte para las provincias, funcionarios de Hacienda del Municipio y de la Provincia mantendrán mañana una reunión en Nación a fin de conocer los mecanismos mediante los cuales se otorgarán los subsidios, para luego avanzar con la reunión del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) y determinar el costo del boleto.

A pesar de las reiteradas solicitudes de las firmas prestadoras del servicio local sobre una readecuación tarifaria, por la crisis económica que atraviesa el pais, aún no se avanza en este sentido, dado que la Comuna durante el primer encuentro del Simu determinó pasar a un cuarto intermedio solicitando a las firmas prestadoras del servicio mayores documentaciones. Mientras que en el segundo cónclave, pese a la entrega de las documentaciones solicitadas, se volvió a postergar la definición del precio del boleto.

Se debe considerar que esta nueva reunión se da en el marco del anuncio de Nación sobre la quita de subsidios en materia de transporte a las provincias, siendo estas las que deberán solventar esas compensaciones desde enero.

“No entendimos porqué se pospuso la resolución de la nueva tarifa en el Simu, dado que el tema de los subsidios nacionales comenzarían a afectar recién desde enero del año que viene.

Panorama local

Si bien todo está sujeto a la aprobación del Presupuesto Nacional 2019, vale destacar que las empresas prestadoras del servicio local sostienen que la readecuación tarifaria debe darse inmediatamente, mientras que desde la Comuna vienen anticipando que el nuevo precio del boleto será aplicado recién el año entrante dado los procesos que se deben llevar a cabo antes de su tratamiento en el Concejo Deliberante.

En este contexto, vale aclarar que dada la urgencia que esgrimen las firmas ya han solicitado que el paquete de medidas económicas en materia de compensaciones para que el boleto se mantenga en $16 debe comenzar a darse desde ahora y no el año que viene junto con la readecuación tarifaria.

No obstante, a pesar de lo solicitado por las empresas del servicio de transporte y la falta de definiciones de la Comuna, cabe remarcar que también existe la posibilidad de que el boleto alcance los $25,50 dado que si no se conceden las medidas solicitadas y se mantiene el sistema de gratuidades, las firmas solicitarán ese precio por cada pasajero sin beneficio.

En relación a los plazos y los vencimientos de los pedidos efectuados a la Comuna en cuanto a la actualizacion tarifaria, el representante de Ersa, Javier Harfuch, en declaraciones previas a El Litoral señaló que “nosotros esperaremos hasta el 6 de noviembre, ya que todavía estamos dentro de los plazos administrativos que corresponden al reclamo, pero veremos qué hacer una vez trascurridos los días, veremos, ya que podría terminar el reclamo en una instancia judicial”, sostuvo.

Por otra parte, cabe agregar que en el día de ayer no se efectuó el pago de los 1.000 pesos no remunerativos a los trabajadores de las empresas, quienes en el encuentro del Simu presentaron documentación referida a la difícil situación en la que se encuentran en cuanto al pago de paritarias acordadas con las firmas.