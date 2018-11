Denuncias y penas

Acerca de las denuncias, el miembro del Ministerio Público manifestó que en los delitos de carácter sexual el número de víctimas duplica la pena, ya que son hechos que se dan en la estricta intimidad. Los mismos pueden ser en el entorno familiar, las relaciones de pareja o laborales.

El avance de las mismas dependerá de las pruebas y el tipo de delito, como también los agravantes o los resultados de las pericias psicológicas y físicas.

Las sentencias pueden ir de 4 a 15 o 20 años, siempre teniendo en cuenta la gravedad del asunto. “Quienes denuncian próximo al hecho son los menos y, en muchos casos, los más graves. Pero también hay otros que se dan mucho tiempo después. La regla en el abuso con acceso carnal es la prisión”, aseguró Robineau.

Para Natalia Rajoy, la Justicia correntina se rige por leyes que tienen que ver con la violencia doméstica y familiar. “Esta legislación antigua impide que se aplique la ley 26.485. Entonces, si no hay violencia hacia un menor no hay justicia”, explicó.

Ambos entrevistados coinciden en que la aplicación de la educación sexual en las escuelas es una herramienta clave para prevenir abusos e incentivar a niños y niñas a contar sus experiencias.

“Hay un espacio fuerte para trabajar desde el Estado y es en las escuelas. Hay que hablar de violencia sexual porque la mayoría de las niñas que son abusadas, lo son por un integrante de la familia”, manifestó Rajoy. En este aspecto aclaró que no se debe creer que las mujeres son violentadas sexualmente por no tener educación. Porque de ser así, se les asigna una doble “culpabilización y castigo”, dijo. Para ella, la instrucción dota de herramientas para tener un desarrollo integral de la vida y tomar decisiones propias.

Robineau comentó que a través de la ESI “los niños pueden tomar conciencia del cuidado de su cuerpo para que no naturalicen los abusos”. También aseguró que la perspectiva de género en la Justicia ha ayudado a “desentrañar las relaciones que tienen que ver con la vulnerabilidad de la víctima” y a dar otro enfoque a los casos. Este avance también ha contribuido a que se eleven denuncias desde las instituciones, por ejemplo los colegios, dijo.

La trabajadora social reconoció que el despertar de las mujeres jóvenes en el feminismo o en la llamada “marea verde”, ha ayudado a la toma de conciencia que otras generaciones no tenían; a identificar la violencia sexual y sacarla del tabú.