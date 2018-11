Paso: el STJ suspendió el juicio político y hoy mediará en la controversia por el presupuesto

Por considerar que es inconstitucional el proceso de juicio político en su contra, luego de ser suspendido por el Concejo, el intendente de Paso de la Patria Guillermo Osnaghi, planteó un conflicto de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia. En respuesta a esto, los ministros declararon su competencia en el caso, fijaron un plazo para que los ediles presenten pruebas y ordenaron la suspensión de las actuaciones vinculadas al enjuiciamiento. Mientras, hoy en el STJ habrá una nueva audiencia entre el Ejecutivo y el Legislativo para intentar resolver otra causa que se originó por el aumento del presupuesto asignado al cuerpo deliberativo.

Si bien ambos casos tienen como protagonistas a la Intendencia y al Concejo, a nivel judicial éstos se tramitan en causas diferentes. En este contexto, ayer Osnaghi fue notificado de una resolución de los ministros del Superior Tribunal de Justicia. “Declararon su competencia en el caso, es decir, consideran que están frente a un conflicto de poderes. Pero además fijaron que en un plazo de cinco días -a partir de la notificación- los concejales deberán presentar documentaciones que respalden sus actuaciones en el enjuiciamiento y al mismo tiempo ordenaron la suspensión del proceso administrativo que venían desarrollando en el recinto municipal”, precisó José María González, quien está a cargo de la defensa del intendente que desde hace tres semanas está suspendido por el Concejo.

Precisamente, al ser consultado sobre si Osnaghi volvería o no a ejercer como intendente hasta que el STJ resuelva la cuestión de fondo, explicó a El Litoral que “si bien entendemos que la suspensión del proceso implica que él retorne a su rol, para evitar cualquier tipo de controversias, recién mañana (hoy) después de la audiencia por el otro conflicto de poderes, vamos a definir los pasos legales y administrativos que seguiremos para que pueda volver a trabajar al Municipio”.

Sobre esto, el presidente de la comisión investigadora del juicio político, Jorge Sicardi, manifestó ayer a El Litoral: “Mañana (hoy) seguramente estaremos todos notificados oficialmente. Pero por lo que dice el escrito difundido en las últimas horas, el STJ no ordena la restitución del intendente en el cargo. Sólo establece que se debe suspender el proceso administrativo hasta tanto ellos se expidan con respecto al planteo de inconstitucionalidad del enjuiciamiento, como así también a las recusaciones contra la mayoría de nosotros (concejales)”.

En este sentido, hizo hincapié en que “en el fallo nunca habla de anular lo actuado o retrotraer la situación a como estaba antes del inicio del juicio político o de la suspensión. Por lo que entiendo, con esta resolución del STJ no podemos convocar a una nueva audiencia que Osnaghi había solicitado para ampliar su defensa y tampoco podremos hacer sesión programada para el lunes 12 en la que se iban a leer los alegatos”. Es decir, “quedan en suspenso esas actuaciones, pero la suspensión del intendente sigue firme”.

Presupuesto

En paralelo a ese conflicto de poderes, hoy a las 8 habrá una nueva audiencia por la controversia que se generó luego que el Concejo duplicó su presupuesto, medida que fue objetada ante la Justicia por el Ejecutivo municipal de Paso de la Patria.

El Litoral consultó a integrantes de ambas partes y si bien algunos expresaron más optimismo que otros, coincidieron en que concurrirán al STJ para intentar llegar a un acuerdo. Considerando en este punto que la primera audiencia se realizó el pasado 3 de octubre en la sede del Poder Judicial y luego se concretó otra en Paso de la Patria con la participación del secretario del Centro de Mediación Judicial.

En aquella oportunidad, finalmente no llegaron a resolver la controversia. Pero el espacio de diálogo se mantuvo abierto y luego consensuaron pedir una nueva audiencia de mediación que precisamente se concretará hoy.