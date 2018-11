Exitoso primer taller participativo “Construyendo la Costanera”

El Primer Taller “Construyendo la Costanera: Planificación Integral Participativa” en la Universidad de la Cuenca del Plata (UCP) contó con la presencia de numerosos profesionales y vecinos de la ciudad de Corrientes donde se avanzó con un diagnóstico y propuestas para el desarrollo de la costanera correntina. Los salones se vieron colmados de urbanistas, arquitectos, ingenieros, abogados, Organizaciones No Gubernamentales, estudiantes universitarios y vecinos interesados en definir el futuro del principal del paseo de los correntinos.

El evento fue convocado por la Asociación Civil Estudios Populares (Acep); Fundación Corrientes de Desarrollo; la Universidad de la Cuenca del Plata y el grupo “Costanera, Patrimonio de los Correntinos”. La organización contó con a la importante adhesión de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado. En este primer encuentro se realizó un diagnóstico de la situación desde diferentes puntos de vista. En la faz legal se advierte la inconsistencia de la modificación al Código de Planeamiento recientemente aprobado por la municipalidad de la Ciudad de Corrientes, con la titularidad de terrenos como también los efectos de exclusión que podría tener cualquier desarrollo inmobiliario sobre, por ejemplo, el casco histórico de la Ciudad. Asimismo se advierte el riesgo de juicios de revocación de los herederos de los predios por incumplimiento del cargo.

En el panel de urbanismo se planteó la necesidad de que la ciudad cuente con más espacios verdes de integración social, el desarrollo equilibrado de espacios de esparcimiento, deportes y cultura en los diferentes barrios y evitar la concentración en un sector densamente poblado y con infraestructura obsoleta. También el impacto sobre provisión de servicios en zonas altamente densificadas.

Los presentes marcaron la necesidad de general mecanismos transparentes y equitativos que permitan -en caso de generarse concesiones de predios- que estos sirvan para sustentar el proceso de apertura de los terrenos públicos nacionales y que la municipalidad no pierda su rol como agente planificador, tal como lo está haciendo a partir de la Ordenanza recientemente aprobada. El panel socio-patrimonial observa la necesidad de que la costanera no pierda el carácter de histórico y paisajístico, apostando a refuncionalizarse y la preservación de las funciones de la Dirección de Vías Navegables, revalorización del Regimiento, entre otras.

El próximo encuentro será el jueves 15 de noviembre a las 18 en la Universidad de la Cuenca del Plata donde se abordarán y continuarán con las propuestas