Clausuraron por 24 horas el aeropuerto “Piragine Niveyro”, pero hoy el servicio será normal

Desde las 6 de la mañana de ayer, el aeropuerto “Piragine Niveyro” fue clausurado por 24 horas por un bache detectado entre la zona de rodaje y la plataforma -que no se intervino desde 1962-, en tanto que desde la Dirección de Aeronáutica informaron que las obras permitirán que hoy el servicio sea normal.

En declaraciones radiales, Raúl Aquino, director de Aeronáutica de la Provincia, se refirió a la situación y dijo que “recién termina de despegar el avión de Aerolíneas y se cierra hasta mañana a la mañana (por hoy a la mañana) para volver a reabrirlo a las 6 como todos los días”.

“En estos momentos está ingresando la máquina que va a reparar el bache que se hizo, luego se limpiará y se pondrá pavimento, para que mañana temprano vuelva a estar abierto”.

En lo que respecta a alguna autorización para que vuelva a funcionar, dijo que “no hace falta ninguna inspección, lo abre y lo cierra la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina (Anac), porque es solo un bache y no una reparación grande.

En cuanto a los vuelos de hoy, Aquino dijo que “el cierre está determinado hasta las 5 de la mañana de mañana (por hoy), si todo marcha bien, esta noche estaría reparado para mañana”, aunque aclaró que “esto es algo que va a durar unos meses y ahí tenemos que ver bien la reparación total de esto, por lo que no es definitivo”.

“La pista está bien, esto es en la intersección del rodaje a plataforma, esto nunca se tocó, es modelo 1962, las baldosas son de ese año, un año antes de la inauguración del aeropuerto que fue en 1963, ya que los trabajos que se hicieron fueron en la pista, pero esta zona no se tocó”.

“En la unión de la pista con la calle de rodaje se hizo una especie de pozo que es lo que se está por bachear, pero lo mismo después eso hay que hacerlo con concreto para hacer bien el trabajo, pero todavía tenemos que hacer un estudio para avanzar y ver cuánto tiempo demandará este trabajo, pero dentro de un mes o dos no va a ser”.

Por último, en referencia al cierre del aeropuerto de Formosa, dijo que “eso no va a implicar nuevos vuelos en nuestro aeropuerto”.

Cabe recordar que el jueves se produjeron inconvenientes en los vuelos del aeropuerto local por las asambleas nacionales de los gremios aeronáuticos que se iniciaron a las 10 y paralizaron el país hasta pasada la media tarde.