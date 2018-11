El canciller Faurie estuvo en Corrientes y Valdés renovó el reclamo por isla Apipé

El canciller Jorge Faurie visitó ayer Corrientes para lanzar la jornada “Cancillería Federal” que se desarrolló en la Casa de Gobierno. En ese marco, el gobernador Gustavo Valdés le pidió pública y enérgicamente rever los límites fronterizos con el Paraguay en la isla Apipé, en base a los antecedentes históricos. El funcionario nacional aprovechó su estadía para visitar la península.

Valdés además insistió en la habilitación del cruce sobre la represa Yacyretá y abogó por la construcción de nuevos puentes con Brasil y Uruguay.

“Luego de la construcción de la represa Yacyretá nos encontramos con restricciones”, sostuvo en el acto realizado en el salón Amarillo de la Casa de Gobierno, recordando el incidente con la Prefectura paraguaya sucedido hace un mes aproximadamente en la isla Apipé. Asistieron a la ocasión legisladores y funcionarios nacionales, además de numerosas autoridades provinciales y municipales.

En ese marco, el Gobernador pidió rever los límites fronterizos.

En este sentido, sostuvo que “el acuerdo de límites del tratado de entendimiento que había suscripto la Cancillería en 1996 fue rechazado por el Congreso en el 2000, por lo tanto, entendemos nosotros que ese tratado para delimitación y demarcación no se encuentra firme en razón de que tiene un rechazo expreso del Senado de la Nación”.

Por ello, Valdés indicó: “Hemos pedido intervención de todos los bloques sin distinción de banderías políticas, porque es una cuestión seria y preocupante, por lo cual estamos pidiendo nuevamente en la Cámara alta y a través de Cancillería puedan rever esta situación que desemboca en la cuestión de que tengamos gente que vive en la isla Apipé sin poder manejar sus aguas”.

“Por lo tanto estoy seguro de que el tratado original de 1876 no habrá entregado las aguas, sino que como se ve en varios mapas lo que nos divide de los paraguayos es la isla Apipé y el curso de aguas profundas”, agregó.

En la ocasión, el mandatario provincial también denunció “una depredación íctica alarmante y escandalosa, mientras nosotros cuidamos nuestros recursos naturales a lo largo de nuestros 700 kilómetros del río Paraná, para después ver cómo terminan en pescaderías de Ayolas y hasta de Río de Janeiro”.

“Por eso nosotros queríamos manifestar nuestra preocupación e interés en conversar sobre lo que corresponde a nuestra soberanía argentina para que podamos tener un aprovechamiento pacífico y normal como lo venimos haciendo en los últimos años”, sostuvo.

Y aclaró: “Queremos hacerlo por la vía diplomática, por eso quiero agradecer la presencia aquí del canciller, para que se lleve nuestra inquietud y preocupación, entendiendo que tenemos que seguir apostando al aprovechamiento pacífico de nuestros recursos naturales, de nuestros ríos para lograr un desarrollo”.

Luego aclaró que el pedido de habilitar el paso sobre la represa Yacyretá no es contradictorio con el reclamo de soberanía, porque “está declarada la voluntad política de ambos países y ambos gobernadores para aprovechar la zona, los recursos, para lograr desarrollo equitativo entre las provincias de Corrientes y de Misiones, Argentina, pero también con la hermana y vecina provincia de Misiones, Paraguay”.

Valdés mostró optimismo al afirmar que “estamos por el camino del entendimiento y tenemos que seguir trabajando juntos”.

Además de recordar el convenio con autoridades paraguayas, suscripto en la ciudad de Ituzaingó, el pasado 19 de septiembre y reiterar ante el canciller la habilitación del cruce a Paraguay por la represa Yacyretá, en la oportunidad, Valdés también solicitó la construcción de nuevos puentes sobre el río Uruguay: con Brasil en Alvear–Itaquí y una segunda conexión entre Paso de los Libres y Uruguayana, y con Uruguay en Monte Caseros–Bella Unión. Asimismo, pidió evaluar nuevas condiciones en el cruce San Tomé– Sao Borja (Brasil), ante el próximo vencimiento de la concesión del puente que une ambas ciudades.

Cancillería Federal

Las jornadas de Cancillería Federal tienen como objetivo contribuir al fortalecimiento institucional y a la proyección de las relaciones exteriores de los gobiernos locales. Se busca una mayor federalización de la acción exterior, articulando con las autoridades provinciales y municipales para posicionar a la Cancillería como un puente eficaz hacia el exterior.

Durante el acto de apertura, que inició a las 12 en el salón Amarillo de Casa de Gobierno, se dio lectura al decreto N° 2.786/18 que declara “Huésped de Honor” al ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, canciller, embajador Jorge Faurie, en el marco de su visita a Corrientes, por el tiempo que permanezca en la ciudad.