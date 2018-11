El Concejo aprobó la primera lectura de la Tarifaria y sigue su análisis en comisión

El Concejo Deliberante avanzó con la primera lectura de la Tarifaria 2019. Es el primer paso previo a la audiencia pública, cuya convocatoria está prevista para el 27 de noviembre. El martes, el secretario de Hacienda de la Municipalidad expondrá los fundamentos del proyecto en el recinto.

La iniciativa avanzó con votos del oficialismo, ya que hubo dos dictámenes: el de mayoría que proponía la aprobación de la primera lectura, y el de minoría, impulsado por la oposición, que solicitaba su regreso a comisiones. No obstante, se dio media lectura con diez votos a favor, en gran medida gracias al oficialismo.

La iniciativa prevé aumentos promedio del 40 por ciento, según había confirmado el presidente del cuerpo deliberativo, Norberto Ast. Este, además, había señalado que se trata de un incremento dentro de las proyecciones inflacionarias. Para fin de año se proyecta que ésta rondará el 45 por ciento, al menos según las expectativas relevadas por el Banco Central de la República Argentina. Hay voluntad del oficialismo de avanzar con el expediente, ya que por única vez el Concejo realizó su sesión de tablas el día viernes. Esto, porque el jueves fue asueto por el Día del Empleado Municipal. Además, ya se convocó a audiencia pública para el 27 de noviembre.

La iniciativa, en tanto, requiere de una segunda lectura, la cual puede ser aprobada por mayoría simple. Según confirmaron a El Litoral, el secretario de Hacienda de la Municipalidad, Guillermo Corrales, brindará los fundamentos del proyecto el martes.

Sucede que para la oposición falta dar explicaciones sobre los motivos de un incremento de los impuestos por encima de las proyecciones anuales planteadas en el presupuesto nacional, que rondan el 24 por ciento. Esto en un escenario en el cual el dólar no supere los 40 pesos.

“Evaluaremos una propuesta diferente a la que propone el Ejecutivo, debido a que hay un excedente de los planteos de aumentos”, expresó a El Litoral el concejal del PJ, Justo Estoup (PJ). El edil, como sus pares de la bancada, coincidió en que si bien hay incrementos del 40 por ciento, en algunos tributos como el inmobiliario los aumentos superan el 100 por ciento. Según informaron, en la zona céntrica rondan el 130 por ciento. En tanto, en las zonas 3, 4 y 5 los incrementos rondarían el 120 por ciento. Los estacionamientos medidos, en tanto, de acuerdo con la zona tendrán subas de hasta 40 pesos, según lo señalado desde la oposición.

Por otra parte, en la 31ª sesión ordinaria tomó estado parlamentario una iniciativa de la concejala Florencia Ojeda (UCR), que se giró a la comisión de Legislación. Se apunta a prohibir el estacionamiento durante las 24 horas del día en la calle General Paz, en el tramo que va desde Gobernador Soto Martínez hasta la avenida Maipú.

En tanto, un proyecto que busca declarar Monumento Natural de la ciudad de Corrientes a los ejemplares de palo borracho, autoría de Fabián Nieves (CC-ARI), pasó a las comisiones de Cultura y Legislación.

Además, no prosperó una iniciativa del bloque del PJ que buscaba anular las resoluciones del Ejecutivo municipal, en el cual se consideraban lesivos los pases a planta de agentes municipales designados durante la administración de Fabián Ríos (ver página 6). Se intentó tratar sobre tablas el expediente, ante la presencia de referentes gremiales en el Concejo Deliberante.