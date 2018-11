Pérdida de armas en juzgado: solo dos habrían sido halladas

Sigue la polémica por la desaparición de 27 armas del interior del Juzgado de Instrucción de Monte Caseros, por la que un efectivo policial se encuentra detenido.

Una alta fuente relacionada al caso reveló ayer a este medio que en el domicilio del funcionario se secuestraron dos carabinas de calibre 22 milímetros que en principio se trataría de las que figuran como faltantes de los expedientes judiciales.

Sin embargo, las mismas fuentes revelaron que el policía implicado era conocido en la ciudad porque se dedicaba a la reparación de armas de fuego, y que las personas se las traían para que las arregle. Indicaron que de esa manera le trajeron la noche anterior las dos carabinas que en el allanamiento fueron encontradas en su casa.

El expediente judicial por el momento avanza con una investigación que la viene llevando a cabo la secretaría del propio Juzgado, ya que buscan saber cómo se cometió el hurto. En ese sentido, se solicitó una serie de pericias para las armas secuestradas en casa del policía implicado.

Por ejemplo, pidieron saber si registran antecedentes.

Además, se desarrolló una inspección ocular, observándose la zona donde se ubicaban los policías que hacían guardia en la sede judicial y los lugares a los cuales podían tener acceso.

Por el momento, la causa que se le endilgaría al imputado sería tenencia ilegal de armas, ya que las que se encontraron en su domicilio -cuatro en total- no contaban con las documentaciones legales.

Tampoco descartan que en las próximas horas citen a declarar a otros efectivos policiales que en los últimos tiempos desempeñaron trabajos de custodia en el lugar.

Las fuentes aseguran que la investigación se presenta intrincada porque existen pocos elementos probatorios que puedan conducir al hallazgo de las 25 armas que restan ser encontradas.

Pudo saberse además que se habría inhibido de intervenir la Defensoría de Menores, ya que un menor de edad habría sido llamado como testigo.

Una vez que las pruebas reunidas lleguen hasta la Justicia, no descartan que la defensa del policía detenido solicite la excarcelación del mismo al considerar que no hay elementos suficientes para imputarlo de la faltante de las 27 armas de fuego.