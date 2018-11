Remís: las principales empresas ya aplican la mínima de $45

A partir de ayer se comenzó a implementar un incremento en la tarifa mínima del servicio de remís que pasó de $38 a $45. Unas diez empresas, entre ellas las más grandes, readecuaron sus tarifas, mientras que las otras se irán sumando con el correr de los días, a fin de que no impacte de lleno en la demanda. Desde la Asociación de Remiseros de Corrientes informaron que esperan que la demanda se mantenga, ya que el problema no es el aumento del precio del servicio sino la pérdida de poder adquisitivo de la gente.

Consultado sobre la modalidad de la implementación de la nueva tarifa, el titular de la Asociación de Remiseros de Corrientes, Juan Castillo, dijo que “en la jornada de hoy (por ayer) unas 9 empresas comenzaron a implementar el incremento de $45 la mínima, pero de a poco las otras firmas se van a ir sumando hasta finalizar”.

“Se va rotando el orden de las empresas, en este caso corresponde a las que se sumaron último a la readecuación, que en este caso serían las más grandes; no sólo es por una cuestión administrativa, en referencia a la impresión de los talonarios, sino también para no impactar de lleno en la demanda y que la gente tenga un pequeño oxígeno a medida que se va generalizando la suba”.

En referencia al precio de las bases, que también subió con cada readecuación tarifaria, dijo que “normalmente el mismo porcentual se traslada a todo. Cuando nosotros formamos la institución, los cobros de las agencias más grandes en cuanto a la base promediaba 8 tarifas mínimas, mientras que las más chicas alcanzaban las 3. Pero a partir de nuestra intervención en los cuadros tarifarios, acordamos además que la misma será abonada de manera porcentual, por lo que hoy no hay una firma que cobre esa cantidad de dinero, por más que algunos montos sean grandes. En este aspecto hemos logrado disminuir el margen, por más que el monto parece importante”.

“Hoy, los valores de las bases oscilan entre 60 y 200, lo cual varía de acuerdo a los plazos de pagos y el acuerdo privado de las partes”, agregó.

En cuanto a la demanda tras la suba del precio del viaje mínimo, dijo que “esperemos que no decaiga, con el último aumento se mantuvo, aunque en consideración de los números de años pasados hubo una disminución, pero el descenso no es por una cuestión tarifaria sino por la pérdida de poder adquisitivo de la gente”.

Se debe considerar que el precio homologado ante el Concejo Deliberante fue de $50, pero desde el sector están comenzando a aplicar una tarifa de $45, a fin de poder contar con un margen en el caso de ser necesario volver a incrementar la tarifa.