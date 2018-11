UTA: otra vez fracasó la conciliación y se intimó a las empresas a realizar los pagos

La conciliación obligatoria pasó a cuarto intermedio por tercera vez, entre las empresas prestadoras del servicio de transporte público de pasajeros y la Unión Tranviarios Automotor (UTA), dictada por la Secretaría de trabajo ante la falta de acuerdo y de una propuesta de pago de los montos adeudados en materia de paritarias.

El encuentro se postergó para el martes 13 de noviembre a las 11 en la Secretaría de Trabajo.

La primera audiencia pública, en reclamo del 5,7% de incremento, se realizó el 6 de noviembre tras las intimaciones que presentó la UTA a la Secretaría de Trabajo, pero ante la falta de acuerdo se dictó un cuarto intermedio para el día 8, suspendiendose hasta el viernes, donde tampoco se logró destrabar el conflicto y ante este panorama, El Litoral consultó a Omar Correa, secretario adjunto de la UTA, quien indicó que “en el encuentro los empresarios nos volvieron a pedir un cuarto intermedio hasta el martes a las 11, por lo que el secretario de Trabajo, Rivolta, intimó a las empresas a que se realicen el pago efectivo del 5,7% de los meses de septiembre y octubre, ya que hoy (por ayer) cobraron y no hubo incremento en los salarios”, y aclaró “eso sería aproximadamente $2.000 por cada mes para cada trabajador. Y a esto hay que sumarle que una de las empresas está debiendo $2.000, pero por el mes de octubre”.

“En las audiencias nos informan que están haciendo lo posible para abonar los montos que nos adeudan, pero ante esta nueva situación se le intimó a que el día martes traigan un esquema pago de las compensaciones adeudadas”, comentó.

En cuanto a los plazos límites de la conciliación dijo que “la intimación de la Secretaría de Trabajo también se dio ya que se están por cumplir los 15 días del tiempo establecido para resolver el problema”.

En cuanto al levantamiento de la conciliación para avanzar con una medida de fuerza explicó que “estamos en etapa de negociación, porque los que estamos en esto sabemos perfectamente lo que implica entrar en este tipo de conflicto y los perjudicados van a ser los miles de usuarios que utilizan el servicio, por eso seguimos esperando”.

Por último y en referencia a los bonos de $5.000 que las empresas deben abonar en dos pagos según lo anunciado por el Gobierno nacional, dijo que “es algo determinado por el propio presidente y las empresas deben pagar, ya que fue un acuerdo con la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) y deben cumplir, además del pago del 5,7%”.

Mientras en declaraciones radiales, el secretario general de la UTA, Rubén Suarez, consideró que “estamos reclamando derechos adquiridos, salarios que fueron homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación por lo que entendemos que no hay excusa, necesitamos que actúen con responsabilidad”.

Empresarios

En tanto, Javier Harfuch, referente de la Cámara Empresaria de Transporte Urbano de Corrientes (Cetuc) en consideración al nuevo cuarto intermedio sostuvo que “nosotros lo hemos solicitado para ver si destrabamos el conflicto con los trabajadores, pero esperamos que el mismo se resuelva el martes”.

En cuanto a la legitimidad del reclamo expresó que “el gremio insiste con una recomposición nacional de 5,7% y nosotros venimos sosteniendo que no podemos abonarlo dado el retraso tarifario que venimos sufriendo con una tarifa calculada en base al 2017”.

Y prosiguió diciendo que “no consideran que se han producido serios desfasajes en todas las variables, que no nos permiten hacer frente a mayores gastos sin poder tener una recomposición de ingresos y si bien estamos empezando a avanzar en una readecuación tarifaria, lo que estamos pidiendo un poco de flexibilización en esta paritaria y poder dilatar un poco este incremento”.

“Vamos a ver qué hacemos ya que los plazos se nos están acabando en cuanto al proceso de la conciliación obligatoria, esperamos poder llegar a un acuerdo; vamos a tener conversaciones antes con el gremio y esperemos concretar el martes”, comentó.

En cuanto al incremento del boleto y su aplicación indicó que “la situación es difícil; nosotros no podemos continuar en la actividad con este nivel de ingreso que viene de una tarifa totalmente retrasada y de un esquema con ingreso por subsidio que está congelado hace bastante tiempo a nivel nacional. Las cuentas básicamente no nos dan, por eso insistimos en este pedido financiero tanto al Municipio como a la Provincia y también a los trabajadores”, y agregó que “el tratamiento de la nueva tarifa data desde hace mucho tiempo atrás con pedidos formales, por lo que no queremos que se piense que es un pedido de último momento y el Ejecutivo no ha avanzado”. En cuanto a los bonos dijo que “en esta situación por la que están atravesando todas las empresas de transporte del interior del país, es realmente imposible cumplir con el pago de un bono. Sería una locura que sea obligatorio y que exijan a las empresas que paguen por lo que no están cobrando o percibiendo. Si queda firme, la decisión sería una locura”.