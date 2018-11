Valdés dijo que analiza mejorar los bonos y estatales piden audiencia con Hacienda

El gobernador Gustavo Valdés dijo que analiza la mejora del adicional que otorga todos los meses como política salarial, en medio del debate por el bono de 5 mil que acordó el Gobierno nacional con la CGT. Sin embargo, estatales presentaron ayer un pedido de audiencia con el ministro de Hacienda y Finanzas, Marcelo Rivas Piasentini para solicitar una recomposición salarial.

“Tenemos un plus de 4.500 pesos los meses, aparte del aguinaldo. El empleado público cobra su sueldo todos los meses y a mitad del mes, un plus de 4.500 pesos, y antes de finalizar el mes, un adicional de 500 pesos. Así, todos los meses estamos pagando 5 mil pesos de plus”, dijo a una radio nacional el gobernador Gustavo Valdés, al ser consultado sobre la posibilidad de la provincia de pagar un bono navideño de 5 mil pesos, en el marco del acuerdo que arribó el Gobierno nacional con la CGT para los trabajadores del sector privado.

El mandatario provincial dijo a El Destape Radio que en el ámbito estatal se entregaron tres aumentos en lo que va del año. “En algunos rubros llegamos a un 30 por ciento, sumando el plus, esto es la variación real de bolsillo de los trabajadores, en el sueldo de los empleados públicos”, expresó el titular del Ejecutivo y señaló que son variaciones interanuales.

“Tenemos que tener en cuenta que la provincia de Corrientes es una jurisdicción que tiene sus limitaciones”, indicó el Gobernador respecto de la necesidad de mantener el equilibrio fiscal al momento de analizar medidas. No obstante, señaló: “Tenemos previsibilidad en el pago de sueldos, que es importante. Liquidamos todos los sueldos antes de que termine el mes, desde aproximadamente 15 años”, indicó.

“Nosotros cumplimos. Si tenemos que dar un plus de 5 mil pesos ya lo venimos haciendo”, dijo respecto del bono navideño. “Pero más allá de eso, estamos viendo cómo mejorar los bonos a los empleados públicos de manera permanente, como política salarial”, expresó el mandatario.

Vale señalar que cuando asumió el flamante ministro de Hacienda, este expresó que la revisión salarial es permanente. Aunque no brindó precisiones si se avanzaría o no con un plus extraordinario de fin de año.

En cuanto al adicional de 4.500 pesos, que se otorga todos los meses, el Gobierno provincial garantizó el pago hasta diciembre. Sin embargo, no se desestima la posibilidad de dar continuidad a este extra en 2019.

Valdés, por su parte, habló de equilibrio fiscal. “Gastamos lo que ingresa. Esto lo aprendimos luego de una gran crisis, donde cuatro meses y medio los empleados no podían cobrar los sueldos. La gran crisis del 99 que recuerda la provincia porque se endeudó. Hoy tenemos equilibrio fiscal primario, gastamos lo que ingresa. Si Argentina no da este paso, vamos a tener tremendas complicaciones, tarde o temprano, sabemos que es doloroso, en principio”, indicó el titular del Ejecutivo Provincial.

Estatales

“Es una dádiva. Es una propina y una coima porque, de lo contrario, tiene que figurar en el recibo de sueldo”, dijo el secretario general de ATE Corrientes, Feliciano “Chano” Romero, respecto del plus que otorga mensualmente la Provincia. Para el representante gremial, el Estado debe otorgar una recomposición salarial.

Ayer ATE presentó ante el Ministerio de Hacienda y Finanzas un pedido de audiencia. Es el segundo gremio que se suma a un pedido de reunión. Anteriormente lo había hecho el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco), al día siguiente de haber asumido el nuevo titular en la cartera de economía.

“El pedido se realizó en el día de la fecha (ayer). Solicitamos una audiencia con el señor ministro de Economía de Corrientes”, expresó a El Litoral Romero. “Esperamos que nos reciban. El Ejecutivo anterior (Ricardo Colombi) hacía cinco años que no nos recibía. El actual no nos recibe luego de dos o más pedidos. Por primera vez pedimos al ministro actual que, según dice el Gobernador, el ministro tiene buenas relaciones con los sindicatos”, sostuvo Romero.

Este fue una de las cualidades que había destacado Valdés de Rivas Piasentini. Un fin de año con proyecciones elevadas de inflación, cercano al 45 por ciento, será una suerte de prueba de fuego de la capacidad de diálogo del funcionario.