Valdés y Faurie destacaron la labor de Pocho en el Senado en defensa de los territorios correntinos

El diplomático Jorge Faurie le dedicó unos párrafos de su alocución al ex gobernador y senador nacional José Antonio “Pocho” Romero Feris. También el gobernador Gustavo Valdés ponderó la labor de “Pocho” en el Congreso de la Nación.

“Quiero agradecerle especialmente a los ex gobernadores que están hoy y aquí también está el el ex senador (José Antonio) Romero Feris, quien integraba la comisión de acuerdos cuando mi pliego de embajador fue analizado en el Senado. Espero que no se enoje por este reconocimiento y que no se arrepienta de haber votado a favor de mi pliego. No sé qué dirá Valdés de esto”, dijo entre risas.

El gobernador Valdés, en tanto, destacó y valoró la labor de “Pocho” en el Senado. “Corrientes había perdido la isla Talavera que fue tapada por la represa Yacyretá y el senador Romero Feris, como todo correntino a los que no nos gusta perder territorio, planteó airadamente la cuestión en el Senado y presentó un proyecto en queja”.