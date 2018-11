Apresan a policía luego de ser denunciado por estafas

Un cabo primero de la Policía de Corrientes se encuentra detenido en Curuzú Cuatiá tras ser denunciado por varias personas de cometer estafa.

Las víctimas coinciden en que este funcionario ofrecía a la venta teléfonos celulares a través de las redes sociales. A cambio pedía un adelanto de dinero, pero posteriormente no entregaba los equipos.

Por estas irregularidades, las personas damnificadas decidieron radicar las denuncias y la Justicia avanzó con la investigación que derivó en la detención del uniformado.

Desde la Unidad Regional III no dieron mayores detalles sobre el episodio, según precisó El Diario de Curuzú, donde sin embargo señalaron que el organismo “confirmó los episodios y que los hechos involucran al suboficial de la Policía de Corrientes”.

Fueron varias las denuncias por las redes sociales pero también fueron oficializadas en las dependencias judiciales.

Ahora, esta persona oriunda de aquella ciudad quedará detenida y alojada en la alcaidía de la Comisaría Primera.

La denuncia ya llegó a manos de la Justicia, que investigará estos episodios y desde la Unidad Regional se informará a la Jefatura policial para iniciar el sumario administrativo.

Los investigadores trabajan en distintas instancias, en principio tomándole declaración a los damnificados y al mismo tiempo recogiendo elementos probatorios.

Solicitaron informes técnicos sobre soportes electrónicos para determinar las publicaciones, en tanto que también analizarían el origen de los celulares que supuestamente el policía ofrecía a la venta.