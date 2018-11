Atlético Saladas sacó adelante un complicado juego frente a Comercio

Por la cuarta fecha del Torneo Federal de Básquetbol en la División NEA, Atlético Saladas volvió a la senda de la victoria y lo hizo en otro emotivo desenlace ante Comercio de Santa Sylvina (Chaco) por 85 a 83. El pivote del local, Germán Frencia, fue el goleador de la noche con 26 puntos, mientras que Valentín Ingrata, con 24 unidades, lo fue para la visita.

Comercio comenzó mejor la noche del viernes en Saladas, supo correr la cancha y cortar las líneas de pases del local, pero las apariciones de Nicolás Lorenzo y de Frencia le permitieron al local dar vuelta el marcador y adelantarse 17 a 14.

Los segundos diez minutos fueron idénticos, sin embargo Atlético logró sacar la máxima ventaja a través de buenas secuencias ofensivas y dos bombazos consecutivos de Javier Banegas (28-18).

Esto obligó al DT José Podskoc a solicitar tiempo muerto. Comercio reaccionó a través de su fuerte defensa y las corridas en ofensiva. Gabriel Hermosilla capitalizó los rebotes en ataque para meter un par de tiros claves, mientras que Ingrata siguió intratable para dejar el marcador 42 a 37 todavía favorable al local.

En el segundo tiempo, Atlético Saladas mermó su rendimiento y no le salieron las cosas. Los chaqueños, mediante la presión y la fluidez ofensiva, volvieron a ponerse al frente 56 a 46 con poco menos de 5 minutos por jugar. Los aportes de Frencia y Mariano Mazzini impidieron que la diferencia fuera mayor.

Comercio mantuvo el control en los primeros minutos del último cuarto. En tanto que Atlético Saladas comenzó a descontar con Leonardo Mosconi, hasta que un doble de José González le permitió pasar a ganar 77 a 76.

De allí al final se fueron prestando el control del marcador, hasta que González anotó un doble y Banegas sumó un libre para poner las cifras en 85 a 83 con 19 segundos por jugar.

La última pelota del encuentro fue para el visitante. El tiro de tres puntos de Ingrata no tuvo efectividad y ya no hubo tiempo para más. Atlético Saladas volvió a ganar y lucha por el primer lugar del grupo que sigue en manos de su vencido.

El próximo fin de semana, el equipo que tiene como entrenador a Carlos Pérez visitará a Acción de Sáenz Peña.